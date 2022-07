Estos son los trucos para mantener la casa fresca durante la ola de calor

El calor de verano se está haciendo sentir, las altas temperaturas son una constante durante el día y la noche y en estos días se busca la sombra o zonas frescas para sentirse mejor.

La ola de calor ha elevado las temperaturas, al grado que ni estando en casa se puede escapar; la opción más básica sería poner el aire acondicionado y regular la temperatura a una que sea agradable para todos; sin embargo, esto genera un alto coste de la luz, pero hay otras formas en la cual se puede mantener una baja temperatura o una sensación fresca en la vivienda.









Una de las opciones más recomendadas es bajar las persianas y cerrar puertas y ventanas durante las horas en que el sol está más en lo alto (de 12:00 a 16:00 horas), con la intención de que el sol no entre a las habitaciones y así no se caliente la vivienda. Mientras que se pueden abrir ventanas y puertas por la mañana o la tarde-noche para que el viento refresque un poco la vivienda, aprovechando que el sol ya no está en su punto más alto.

Los expertos recomiendan también que sea por la noche cuando se use el horno, el lavavajillas y la lavadora, pues son electrodomésticos que irradian mucho calor y eso puede calentar aún más la vivienda.









Además, el uso de tejidos frescos para estos días ayudan a que el cuerpo este fresco, ya sea dentro o fuera de casa.

En cuanto a las camas, para mantenerlas frescas se recomienda no hacerla, con el fin de que no guarden calor durante el día; por otro lado, se puede colocar una colcha más fina, de algodón o de lino, para que la cama se mantenga a una temperatura agradable y sea mucho más agradable a la hora de dormir por las noches.