El embutido que debes comer si quieres prolongar tu salud, según la OCU

Chóped de lata, salchichón, mortadela con aceitunas, chorizo o jamón de york son solo algunos de los embutidos que no suelen faltar en las neveras de nuestros hogares. Son sin duda un patrimonio de nuestra tradición culinaria y su variedad es tan amplia que hay un embutido para cada paladar, siempre y cuando seas un apasionado de estos derivados cárnicos.

En la sección de charcutería de tu tienda de barrio o supermercado de confianza, los encontrarás de cerdo, pavo, pollo; frescos o curados. Bien, pues si eres de los de bocata de embutido, debes saber que su consumo, en la mayor parte de los casos, debe ser ocasional por su contenido en sal y grasas.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha elaborado una guía de compra para elegir bien y acertar a la hora de comprar, consumir y conservar embutidos.

Tipos de embutidos

Lo primero que hay que saber es diferenciar los embutidos en función de su elaboración: hay algunos que no se han tratado con calor, y otros que sí han recibido un tratamiento térmico. Estas diferencias sirven para determinar sus propiedades y, sobre todo su fecha de caducidad o consumo preferente.

Productos curados y madurados

Jamones, cecina, chorizos, salchichones, lomo embuchado, panceta salada o sobrasadas, entre otros, se encuentranentre el listado de productos sometidos a un proceso de salazón y posterior curado. Son embutidos que se conservan en ambientes frescos y secos, salvo que sean loncheados y envasados. En este caso se suelen encontrar en la sección de refrigerados y tienen fechas de consumo de meses.

Embutidos marinados

El lomo adobado o los pinchos morunos, son productos sometidos a un proceso de marinado o adobado con especias, pimentón, etc. y tienen fechas de consumo cortas, aunque algo mayores que sus equivalentes sin marinar.

Productos sometidos a tratamiento térmico

Aquí hay que saber diferenciarlos según el proceso. Así,en el supermercado podemos encontrar productos sin tratamiento térmico completo, que son aquellos que requieren un cocinado antes de su consumo. Estos es butifarras, salchichas frescas, o panceta entre otros. Los encontrarás en la zona refrigerada y tienen una fecha de consumo de días.





En segundo lugar están a mayoría de los embutidos que podemos encontrar en los lineales de los supermercados: los productos pasterizados, que requieren frio para su conservación. Sus fechas de consumo de semanas.

Y por último los productos esterilizados, como los jamones en conserva o las salchichas en frasco, que son productos que no requieren conservación en frío, y tienen fechas de consumo de años.

El embutido más saludable

Como comentábamos al principio, este tipo de alimentos no son especialmente saludables, más bien al contrario, debido a su contenido en sal, grasas o incluso aditivos nada recomendables para nuestra salud. Dicho esto, no hace falta comentar que la valoración nutricional de estos derivados cárnicos o carnes procesadas no es muy buena. De hecho, la mayor parte de estos productos tienen malas valoraciones Nutriscore.

En un reciente estudio de OCU sobre más de 200 embutidos, solo un producto obtenía una valoración A (la más saludable), y había dos más con una B, siempre de jamones cocidos y pechuga de pavo. El problema, en la mayor parte de los casos, es su elevado contenido en sal y grasas saturadas.













Es mejor elegir embutidos como el jamón cocido o la pechuga de pavo o pollo , aunque su contenido de sal es alto, su contenido en grasa es menor.

El chorizo es uno de los productos con mayor contenido en grasa .

. Los embutidos curados tienen un elevado contenido en sal.

Así que recuerda:Los embutidos por su contenido en grasa y sal, deben ser considerados como productos de consumo ocasional.