Eliminado el IVA para el aceite de oliva

El sector oleícola ha valorado la supresión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) al aceite de oliva anunciada este viernes por el Gobierno y espera que se traduzca en una bajada del precio al consumidor de medio euro.



El presidente de la organización interprofesional del aceite de oliva de España, Pedro Barato, ha calificado de "positivo" el anuncio del Gobierno para los consumidores y el sector, por lo que ha expresado su deseo de que se consolide.



"Esto puede aliviar la situación que determinados sectores y, en particular el aceite de oliva, venimos atravesando. Siempre he dicho que no era un problema de precios, sino de costes, pero todo lo que sea rebajar para que el consumo se incentive bienvenido sea", ha afirmado Barato en declaraciones a Efeagro.



El presidente del sector del Aceite de Cooperativas Agro-alimentarias, Rafael Sánchez de Puerta, ha coincidido en que se trata de una decisión "muy positiva".



"Con el precio que tiene el aceite, que haya una bajada de 5 puntos de IVA es un alivio importante. Va a suponer una bajada casi de medio euro", ha expresado a Efeagro De Puerta, quien es también secretario de la Interprofesional del Aceite de Oliva de España.



Respecto a si considera que esta medida puede aumentar las ventas de aceite de oliva, ha comentado que "todo ayuda" y que "ya se notó" cuando el Gobierno rebajó en 2023 el IVA de este producto del 10 % al 5 %.



Ahora, además de la supresión del IVA para el aceite de oliva, que entrará en vigor a partir del próximo 1 de julio, el Ministerio de Hacienda ha indicado que este producto va a quedar incluido en el grupo de bienes de primera necesidad que aplican el tipo superreducido de manera permanente, tales como el pan, los huevos, las verduras o las frutas.



Este grupo aplica un IVA superreducido (del 4 % en condiciones normales) en lugar de ubicarse en el grupo de bienes que aplica el IVA reducido (del 10 %).



Con lo cual, cuando deje de regir la supresión de IVA anunciada esta jornada para el aceite de oliva, este producto tributará al 4 % de IVA.



"La verdad que es muy positivo. Yo creo que el aceite de oliva, por sus características, se merece estar ahí en el grupo de productos súperprotegidos", ha señalado De Puerta, quien es también director general de Dcoop, la mayor productora oleícola y de aceitunas de mesa a nivel mundial.



El aceite de olida sigue siendo el producto que más sube de la cesta de la compra: en mayo estaba un 62,8 % más caro que hace un año y desde enero de 2021 se ha encarecido un 198,5 %, es decir, que su precio se ha multiplicado casi por tres.



La supresión del IVA del aceite de oliva fue una de las medidas exigidas por Junts para apoyar la investidura de Pedro Sánchez.



El presidente anunció el pasado 12 de junio la prórroga de la rebaja del IVA en alimentos básicos, por lo que esta nueva medida que afecta al aceite de oliva podría ir en el mismo decreto ley que deberá debatirse y aprobarse en el Congreso de los Diputados antes del 30 de junio, fecha en la que expira.