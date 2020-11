¿Dónde están los 220 millones del Gobierno para la ITI de Jaén?

La plataforma reivindicativa Jaén Merece Más ha calificado de “autentica estafa” a la provincia de Jaén la decisión del Gobierno, que preside Pedro Sánchez, de no incluir el dinero comprometido con la ITI (Inversión Territorial Integrada). Estaba previsto que la Junta aportara 220 millones de euros y otros tantos el Gobierno de España, pero el segundo no los ha incluido en el proyecto de presupuestos. De hecho el diputado por Jaén del PSOE, Felipe Sicilia, alaba los PGE “como muy buenos para Jaén” pero no hace referencia a los 220 millones de la ITI para la provincia.

Así las cosas Jaén Merece Más ya ha dicho que el "PSOE y Unidas Podemos se vuelven a olvidar de los intereses de los ciudadanos y de sus promesas. Recuerdan que en el año 2017 “el PSOE decía literalmente que el Gobierno debía asumir la cofinanciación de la ITI provincial. En 2020 los dirigentes socialistas de Jaén han seguido pregonando, por activa y pasiva, que los presupuestos de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias recogerían los 220 millones de euros que los Presupuestos Generales del Estado debe aportar el Gobierno del total de 443 millones aprobados por la Unión Europea (La Junta ya va a empezar a invertir su primer paquete de su parte)”

La Junta sí anuncia dinero de la ITI

El proyecto del presupuesto de la Junta de Andalucía para 2021 incluye, entre otras cuestiones, 211.800 euros para la Ciudad de la Justicia de Jaén, 376.516 euros para la rehabilitación de la sede judicial de Villacarrillo y 200.000 euros para la conexión Vadollano-Linares con el parque empresarial de esta ciudad. Esta última actuación forma parte, además, de la Iniciativa Territorial Integrada (ITI) de la provincia, con cargo a la que también aparecen numerosas partidas, según el anexo de inversiones del citado proyecto presupuestario, consultado por Europa Press, y en el que figuran 174,9 millones de euros provincializados.

Entre los proyectos recogidos en la ITI se incluyen, igualmente, 6,2 millones de euros para la instalación de jóvenes agricultores, un millón para la modernización de explotaciones agrarias; 3,5 millones para la modernización de explotaciones de olivar, 2,5 millones para regadíos y cuatro millones de euros para tratamientos selvícolas. También como parte de la ITI aparecen 1,4 millones para la modernización de centros de discapacidad, cinco millones para actuaciones en la red convencional de carreteras, 254.992 euros para el yacimiento arqueológico de Puente Tablas, en la capital, y 605.000 para el de Cástulo, en Linares.

Por otro lado, las cuentas andaluzas del próximo ejercicio consignan 5,5 millones de euros de financiación vinculada a resultados de investigación de la Universidad de Jaén (UJA) y 95.345 euros para el Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec), con sede en Martos.

Asimismo, se presupuestan 1,1 millones de euros para la construcción y equipamiento de centros sanitarios y 3,8 para la adaptación y mejoras en este tipo de espacios así como 9,3 millones para acciones de mantenimiento, mejora y conservación de carreteras o 5,6 para actuaciones infraestructuras rurales en el marco del Plan Itínere 2019.

No figuran en el anexo de inversiones partidas específicas para proyectos como la Ciudad Sanitaria de Jaén, la puesta en marcha del tranvía de la capital o la recientemente licitada construcción de la sede del Conservatorio Superior de Música de Jaén, si bien el presupuesto está conformado por diferentes programas en los que podrían estar contemplados.

