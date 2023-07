El desempleo se dispara un 17% con 8.800 parados más que en el primer trimestre de 2.023, según la EPA

En medio de la calidez del mes de julio, la provincia de Jaén enfrenta una realidad familiar: el ciclo anual del empleo sigue su curso inalterado. A pesar de la incertidumbre causada por la crisis inflacionista, los altos intereses bancarios y la preocupación por la situación en Ucrania, el mercado laboral jiennense se mantiene fiel a su patrón predecible. Durante el primer trimestre, las esperanzadoras cifras provienen de la temporada de recolección de la aceituna, pero una vez que esta termina, el panorama cambia drásticamente. El sector servicios no logra compensar con contratos para la temporada turística de verano, y el comercio se abstiene de realizar contrataciones debido a la dilución de las rebajas a lo largo del año.



Según los datos de la EPA del segundo trimeste de 2023 conocidos hoy, la provincia de Jaén tuvo entre abril y junio un 17’07% de paro que se traduce en 46.200 parados/as, que son 8.800 más que en el 1er Trimestre pero, y esto sí es un dato muy positivo, 7.800 parados/as menos que hace un año (2T-2022).



Aunque estos resultados desalentadores no eran lo que se esperaba, los datos mensuales proporcionados por el Ministerio de Trabajo durante los últimos cuatro meses habían mostrado una tendencia a la baja. Es importante mencionar que, según argumenta UGT Jaén en un comunicado, las cifras no coinciden con las del Instituto Nacional de Estadística (INE) debido al uso de diferentes métodos de recopilación de datos. La Encuesta de Población Activa (EPA), que se basa en miles de hogares, es considerada la estadística más precisa del mercado laboral, pero en el caso de Jaén, las tendencias difieren.



Uno de los aspectos positivos es la disminución del desempleo femenino, que ha disminuido en un 2,75% en comparación con el trimestre anterior y en un notable 11,75% en comparación con el año pasado, según los datos del INE.



El empleo indefinido muestra una tendencia positiva trimestre a trimestre, con una notable reducción de la temporalidad gracias a la implementación de la Reforma Laboral.



En resumen, el desempleo y la fragilidad del mercado laboral siguen siendo desafíos crónicos en la economía jiennense, y representan una de las principales tareas a enfrentar por parte de las diferentes administraciones.