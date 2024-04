Consulta médica presencial o consulta telefónica: ¿Qué eligen los jienenses?

Estamos siendo testigos de un cambio fundamental en la forma en que accedemos a la atención médica. Las teleconsultas están emergiendo como una alternativa a las visitas médicas tradicionales, ofreciendo comodidad y conveniencia a los pacientes. Sin embargo, para que este cambio sea verdaderamente efectivo, es crucial que el sistema de salud se adapte y evolucione para satisfacer las necesidades de una población cada vez más tecnológica y orientada hacia la accesibilidad.

En España, un país conocido por su sistema de atención médica universal, un 20% de los ciudadanos no acuden presencialmente al médico. Esta cifra, aunque sorprendente, no es solo un número; refleja una tendencia en evolución que merece una reflexión más profunda.



La razón detrás de esta tendencia puede no ser tan complicada como podría parecer a primera vista. Casi la mitad de aquellos que optan por evitar las consultas médicas lo hacen debido a la saturación, a veces, de los centros de salud. Las largas esperas, la dificultad para concertar citas y la sensación de que el sistema está sobrecargado, son factores que influyen en la decisión de muchos pacientes de evitar la atención presencial.





Pero, ¿quiénes son exactamente aquellos que han dejado de acudir a la consulta? La respuesta podría sorprender. No se trata solo de personas jóvenes y tecnológicamente adeptas; de hecho, un amplio espectro de la población está optando por alternativas a las visitas médicas tradicionales. Desde jóvenes profesionales hasta jubilados, la tendencia hacia las teleconsultas está ganando terreno en todas las edades y grupos demográficos.



Si bien es cierto que el crecimiento de las teleconsultas con especialistas ha sido notable, con la comodidad y la accesibilidad como principales impulsores, la atención primaria sigue siendo el punto focal de atención. Según estadísticas recientes, el 89% de los pacientes prefiere ser atendido por teléfono en lugar de acudir presencialmente a la consulta de atención primaria. Esto plantea importantes preguntas sobre cómo el sistema de salud puede adaptarse mejor a las necesidades cambiantes de la población.



Una de las soluciones que se perfilan en el horizonte es la implementación de videollamadas en el sistema público de salud. Las videollamadas podrían ofrecer una alternativa aún más cercana a la experiencia de una consulta en persona, permitiendo una comunicación más efectiva entre médico y paciente sin la necesidad de desplazamientos. Sin embargo, esta tecnología aún no se ha implementado ampliamente y queda pendiente su integración completa en el sistema de atención médica.

En la provincia de Jaén, las cifras hablan por sí solas. Del total de 1.524.644 solicitudes de cita médica en el pasado año 2.023, 1.013.042 personas solicitaron citas presenciales, de las cuales 807.762 correspondieron a médicos de familia y 178.072 a consultas de pediatría. En contraste, 503.748 personas optaron por solicitar citas no presenciales a través del teléfono, con 478.651 para médicos de familia y 60.159 para pediatría.

Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, anunciaba recientemente que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) está trabajando activamente en la implementación de un sistema de citas más eficiente y accesible en Atención Primaria. Este nuevo enfoque se centrará en la utilización de consultas telefónicas y teleconsultas.









La gran novedad radica en que los usuarios tendrán la libertad de elegir si desean ser atendidos mediante consulta telefónica o teleconsulta por su médico o enfermera asignados, o bien por otro profesional disponible en el sistema, en caso de que este último pueda ofrecer atención más rápida. Además, se destaca la introducción del sistema de activación de teleconsulta como otra de las innovaciones que se están implementando.

Desde Salud y Consumo aseguran ser conscientes del descontento que para un usuario genera no poder conseguir una cita en el corto plazo por los canales externos, ya sea a través de Salud Responde, vía telefónica o por la aplicación, o a través de ClicSalud+, que en cualquier caso se debe a circunstancias concretas y determinadas del cupo de su profesional, situación que se da más en núcleos de mayor concentración de población.