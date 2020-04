Casi 40 de cada 100 alumnos de Jaén tienen dificultades para seguir la enseñanza 'online'

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus obligó a declarar el Estado de Alarma y una de las medidas era la de cerrar las aulas. Todo los expertos aconsejraon a los niños, ahora confinados en sus domicilios, a seguir las clases a través de la red y con ayuda de las nuevas tecnologías ¿pero qué pasa cuándo no se tiene el material necesario ni los conocimientos adecuados para manejarlos? Es la pregunta que ha intentado responder la Federación de Asociaciones de Padres y Madres, Los Olivos. La respuesta que ha obtenido no invita al optimismo ya que el 38 por ciento de las familias jiennenses están teniendo dificultades para mantener el aprendizaje 'online' en sus casas.

Este es uno de los datos aportados por la Federación Fampa Los Olivos, que ha realizado desde el 27 de marzo hasta el 2 de abril una encuesta donde 4.089 familias han valorado como están viviendo la formación 'online' de sus hijos e hijas. Esta encuesta ha sido difundida por las 252 ampas, miembros de la Fampa Los Olivos, entre sus familias socias, respondiendo al llamamiento familias de toda la provincia de "una manera muy uniforme", lo que, según se informa desde Los Olivos en un comunicado, "le hace tener una valor muy representativo del sentir general".

La federación destaca que un 17,6 por ciento de las familias no se ven preparadas para seguir las tareas 'online' y un 20,5 por ciento no tienen medios suficientes para ello, lo que supone que un 38 por ciento de las familias no pueden por tanto, seguir esta formación, quedando "relegadas". Para la Fampa, que casi un 40 por ciento del alumnado sufra la brecha digital o social es "muy preocupante", y nos lleva a pensar que si se avanza materia telemáticamente, "estaremos profundizando en la desigualdad y en la falta de equidad del sistema, más aún si esta materia se evalúa".

Gran disparidad de situaciones

Desde el movimiento de ampas, el mantener la formación es "importante" para ayudar a las familias a sobrellevar estos duros días, pero se aprecia "gran disparidad" de situaciones, desde situaciones donde se están avanzando y evaluando de una manera intensa a un ritmo que agobia a alumnado y familias, valorado así por un 14,4 por ciento, hasta otros casos donde los docentes no han ni contactado aún con su alumnado desde que comenzó el confinamiento o lo hacen de una manera deficiente, para el 18 por ciento.

Es por ello que la Federación, considera que la moderación, el sentido común y la flexibilidad debe ser la tónica, desde la coordinación de los equipos directivos para dar la máxima homogeneidad entre los docentes y centros. Es por ello, que la Federación no comparte que se evalúe online "como si todos estuviéramos preparados". "La equidad y la igualdad deben ser los pilares principales de la educación, también en estos momentos", han indicado en el comunicado.

¿Cómo terminar el curso?

También las familias se han pronunciado respecto a sus preferencias a la hora de abordar como terminar el curso. Así, el 36,7 por ciento se inclina por valorar el curso en base a los datos de la primera y segunda evaluación y un 48 por ciento a favor de trasladar contenidos de la tercera evaluación al curso que viene. Sólo un 24 por ciento apuesta por ampliar el calendario lectivo a final de curso y un 12 por ciento por reducir la materia del curriculum.

Desde la Federación han optado por "mantener viva la esperanza en volver a los colegios siempre que sanitariamente se pueda", pues han manifestado que "aún es muy pronto para dar por finalizado el curso, y no se debe descartar volver a las aulas a mediados de mayo o principios de junio".

En otros aspectos, la inmensa mayoría de las familias dice tener conexión a internet, aunque un 26 por ciento la considera de poca capacidad, y respecto al funcionamiento del 'Pasen' un 41 por ciento considera que su funcionamiento está siendo irregular y a ratos.