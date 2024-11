Cáritas alerta sobre la precariedad en la atención a temporeros en Jaén

Cáritas Interparroquial de Jaén ha expresado su malestar ante la falta de una respuesta “planificada, adecuada y digna” para las personas temporeras que llegan a la provincia en busca de sustento.

Según Javier Porras, coordinador de Cáritas “es incomprensible que año tras año se parcheen estas situaciones y que las medidas se tomen siempre a última hora”, critica. Porras subraya la necesidad de actuar con humanidad, sin importar el origen, el color de piel o la situación administrativa de estas personas: “Cada ser humano merece un trato digno por el simple hecho de serlo”.

En las últimas semanas, los voluntarios de Cáritas que forman parte del dispositivo de atención a temporeros han enfrentado situaciones complejas. “Una vez más, son los mismos los que pagan la improvisación y la falta de una planificación adecuada”, denuncia Javier Porras.

Entre el viernes 8 y el jueves 14, los temporeros que no podían acceder al albergue municipal por no cumplir los requisitos exigidos pudieron pernoctar en un pabellón de La Salobreja. “Aunque desde Cáritas somos conscientes de que no se trataba de las condiciones dignas deseables, al menos se evitaba dormir al raso, más aún teniendo en cuenta la situación meteorológica adversa de la última semana. A pesar de ello, Cáritas asumió el pago de parte de los costes de las personas allí atendidas”, asevera el coordinador.

Desde Cáritas se lamenta que, año tras año, se repitan situaciones similares de personas temporeras durmiendo en la calle “con albergues cerrados a cal y canto en distintos municipios de la provincia, lo que conlleva que la situación en la capital se desborde”. “Tal vez no se aprenda, o peor aún, no se quiera aprender de las experiencias pasadas. Seguimos con una red de albergues desacompasada a los ritmos de llegada de los temporeros. Se mira para otro lado, sin aportar soluciones, echándose la culpa unos a otros”, denuncia.

Según Porras, Cáritas continuará estando al lado de los temporeros y reivindicando para ellos un trato digno y adecuado. De manera especial, junto a los que se les cierran todas las puertas, los que son invisibles para las administraciones que obvian la dignidad y los derechos que les son atribuibles por el mero hecho de ser humanos. “Detrás de cada experiencia migratoria hay una persona y como cristianos nos sentimos interpelados por lo que dice el Evangelio: ‘Fui extranjero y me acogisteis”, apostilla. Asimismo, parafraseando al papa Francisco, el coordinador de Cáritas recuerda que “el encuentro con cada migrante, así como con cada hermana y hermano necesitados, es un encuentro con Cristo”.