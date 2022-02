¿Beber cerveza aumenta tu colesterol? Los estudios demuestran que estamos equivocados

La cerveza es sin duda una de las bebidas más populares y consumidas del mundo por millones de personas. El 81% de los españoles adultos consumen cerveza de forma ocasional o habitual, de los que un 53% son hombres y un 47% mujeres según un informe de Cerveceros de España. Tampoco influye la comunidad autónoma, o la clase social.

Dicho esto, cabe decir que un 14% de las cervezas consumidas en España (unos 48 litros por persona al año) son cervezas sin alcohol, que se han convertido sin duda en una alternativa a la cerveza tradicional para aquellas personas que no quieren renunciar al placer de tomar una cerveza bien fría, pero no pueden o no quieren tomar alcohol.

Si de salud hablamos, el consumo moderado de cerveza es perfectamente compatible con una alimentación saludable y puede tener efectos beneficiosos sobre el sistema cardiovascular, óseo e incluso inmunológico, según se desprende de numerosos estudios realizados en los últimos años. Está demostrado que el consumo de cebada en nuestra dieta ayuda reducir el colesterol . Esto se une a que el lúpulo, ingrediente básico de la cerveza, disminuye los diferentes niveles de colesterol y de triglicéridos, además de ayudar a combatir la oxidación de las células.









Y es que la cerveza es uno de los alimentos que menos calorías aporta en la barra de un bar. De hecho la cerveza está incluida en el texto de la Dieta Mediterránea, considerada Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. A esto hay que sumar que está reconocida por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria como parte de su Pirámide de la Alimentación Saludable, siempre que se tome de manera moderada en adultos sanos. Esa es la verdadera clave. 100 ml de cerveza tiene solo 45 kcal.

Radiografía del consumidor de cerveza





Según Cerveceros de España, el consumidor de cerveza en nuestro país es una persona sociable, extrovertida, concienciada con el medioambiente y con una vida social activa, según el estudio elaborado por 40dB. De hecho, casi el 80% de las personas que beben cerveza se consideran extrovertidas y sociables.



La cerveza es un producto social y, como tal, los cerveceros reconocen que algunos de sus momentos más especiales los han vivido en compañía y con una cerveza en la mano. Esto explica que la familia (71,5%), el tiempo libre (51%) y los amigos (48%) sean los pilares de su vida. Asimismo, la salud también es una parte importante para ellos, los cerveceros también cuidan de su salud y son coquetos, les gusta cuidar su aspecto. Un 36% reconoce practicar algún deporte con regularidad y un 47% camina todos los días, de forma similar a la población general.





Por otro lado, los consumidores de cerveza también están preocupados por el medioambiente y la sostenibilidad. Cerca del 60% considera que el cambio climático es uno de los principales problemas de nuestros tiempos, reciclan (75%), están a favor de las energías renovables (79%) y practican el ahorro energético (70%).

Consumo responsable

La Plataforma de Cultura de Cerveza "Cervecear" nos advierte en su página web que el consumo moderado de alcohol no debe superar los 30 g/día en los hombres (tres cañas de cerveza tradicional o 600 ml) y los 20g/día para las mujeres (dos cañas o 400 ml), y es aconsejable ingerirla acompañada de alimentos sólidos. Además, hay que tener en cuenta que las personas metabolizan de distinta manera el consumo de alcohol, ya que influyen factores como el peso, el sexo, la raza y la frecuencia con la que se bebe.

El consumo de cerveza tradicional es incompatible en diferentes etapas de la vida: menores de 18 años, mujeres embarazadas o lactantes, personas que están enfermas y consumiendo medicamentos o en situaciones concretas en las que se va a conducir o manejar maquinaria pesada, entre otras.