Bagá, quinto mejor restaurante de Europa 2022

Cien restaurantes españoles figuran en la lista que la plataforma de reseñas culinarias Opinionated About Dining (OAD) publica anualmente con los mejores de Europa, y que en este caso incluye a 453 establecimientos, entre los que destaca -en el quinto puesto- uno de los nuestros: Bagá, de Pedro Sánchez Jaén.



La selección, que se extrae de 220.000 reseñas aportadas por 7.000 usuarios, sitúa en el podio al danés Alchemist, que repite primer puesto, al belga Frantzén y al asador español Etxebarri, sito en la localidad vasca de Axpe y galardonado con una estrella Michelín.



Entre los españoles está seguido por el establecimiento jiennense Bagá, que, en quinto puesto, ha remontado cuarenta puestos con respecto a la lista pasada. Precisamente, Etxebarri estaba en el quinto puesto en la lista de 2021.









Otros restaurantes como Diverxo (Madrid), en el puesto 12 tras haber ocupado el 116, o El Celler de Can Roca (Girona), que ha subido del 35 al 26, han experimentado un ascenso frente a leves descensos como los de Azurmendi (Vizcaya) en el 16, tres puestos por debajo del año anterior, o Disfrutar (Barcelona), en la posición 20 frente a la 11 de 2021.



OAD es una plataforma creada por el guitarrista neoyorquino Steve Plotickni, propietario de la discográfica Profile Records y amante de la gastronomía, quien dio lugar a la lista elaborada por los usuarios como respuesta a las elaboradas por Michelin o The World’s 50 Best Restaurants.

¿Qué es Bagá?

Pedro Sánchez Jaén comenzaba su andadura en solitario tras dieciséis años al mando de los fogones en Restaurante Casa Antonio, habiendo pasado anteriormente por afamadas cocinas como las del Relais Chateau Chateau de Bagnols (Francia), Martín Berasategui (Lasarte) o Tragabuches de Dani Garcia (Ronda).

Pedro ama su tierra por encima de todo y siempre quiso situar a Jaén y a su cocina en el mapa gastronómico nacional, algo que ha conseguido con esfuerzo y cariño. Hoy en su nuevo y arriesgado proyecto sigue trabajando arduamente para mostrar todo lo que un cocinero es capaz de dar cuando trabaja en el espacio que siempre soñó.

La cocina de Pedro es sencilla pero intensa en sabores y texturas llevando por estandarte platos tan personales como las quisquillas de Motril con escabeche de perdiz, los riñones de choto con caviar, el tartar de vaca con anguila ahumada o las natillas de coco, miel y trufa.

Bagá es hoy el sueño de un cocinero humilde hecho realidad.