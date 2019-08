El Ayuntamiento aplicará "lo antes posible" un ERTE en Onda Jaén

El concejal de Personal, el socialista, Carlos Alberca, ha sido claro al perfilar el futuro de la RTV municipal tras el grave incendio que destrozó parte de sus instalaciones el pasado día 6 de agosto: “esta situación nos ha llevado a tomar una decisión que es desagradable pero que respeta la legalidad. Los servicios jurídicos nos ofrecían dos opciones: la extinción del servicio y de los trabajadores o la suspensión temporal, hemos cogido la solución de menor impacto, bajo el parámetro la defensa de los derechos de los trabajadores municipales estos empleados se anteponen en cierta manera al resto debido a la especial vulnerabilidad en la que se encuentran

nos ofrecían dos opciones: la extinción del servicio y de los trabajadores o la suspensión temporal,

La suspensión temporal de contrato durante seis meses se acometerá ha dicho Alberca “sin menoscabo de que pudiera disponerse de una instalación adecuada antes de ese tiempo”. “No es una solución agradable pero es la mejor y la más ajustada a la legalidad, porque tienen una situación laboral anómala y más en una administración pública, ya que reciben una nómina estando en casa”.

En cualquier caso, en un afán por buscar una solución a esta situación, el concejal ha dicho que el Ayuntamiento va a estudiar todas las alternativas propuestas, alternativas que no son dirimibles en un corto espacio de tiempo, razón por la cual había que dar una cobertura legal a los 45 empleados. “Que no le quepa a nadie duda que esas alternativas van a ser estudiadas”, ha reiterado. En este sentido, se ha referido a ubicaciones alternativas como la UPM y las que brinda una empresa, Software del Sol. De la primera ha dicho que no es tarea fácil y rápida porque se trata de un espacio “que se utiliza ya con otro fin”. De la segunda ha recordado que no se tiene de momento horizonte temporal para la reanudación de la actividad, por lo que no se puede ofrecer garantías de tiempo a una empresa que de momento solo ha manifestado oficiosamente su propuesta. Del mismo modo ha señalado que se trata de un centro de trabajo situado en otra localidad, con los inconvenientes legales que puede tener para la actividad así como los de otro tipo, caso de la asunción de los desplazamientos de 45 personas.

Del mismo modo se ha referido a la propuesta de reubicación de los empleados señalando que no se trata de una solución asumible a corto plazo. “Hay perfiles con una ubicación directa, caso de limpiadores y administrativos, pero el resto tienen singularidades consecuencia de la gestión del servicio que se hizo en anteriores mandatos que lastran de inicio esta alternativa”. Ha explicado que hay perfiles con grupo de cotización 7 u 8 que no se corresponden con la categoría laboral. “Hay que estudiarlos uno por uno porque además hay que controlar los agravios comparativos con el resto de trabajadores”, ha dicho Alberca

Lo mejor para cualquier servicio, en este caso de la Radiotelevisión municipal, es que se mantenga en funcionamiento

OPINIÓN DE LOS TRABAJADORES

Nada más conocer esta decisión la plantilla ha emitido un comunicado en el que ponen de manifiesto su rechazo al ERTE, abogan por alternativas menos traumáticas y hasta se han quejado del trato recibido por el equipo de Gobierno de coalición entre PSOE y Ciudadanos al que acusan de limitar su “derecho a la información”. Aquí os ofrecemos un resumen de ese comunicado oficial:

“Los trabajadores de Onda Jaén RTV no están de acuerdo con que la aplicación de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) sea la mejor opción tanto para el servicio como para los empleados, tal y como han defendido esta mañana los concejales de Personal, Carlos Alberca, y de Cultura, José Manuel Higueras.

Entendemos que dicha solución, que los concejales han confirmado sigue estando encima de la mesa del Equipo de Gobierno, no es la mejor ni desde el punto de vista del servicio, ni de los trabajadores. Lo mejor para cualquier servicio, en este caso de la Radiotelevisión municipal, es que se mantenga en funcionamiento. Y un ERTE lo que confirmaría es su desaparición. Sin embargo, aplicando las alternativas presentadas por los trabajadores, Onda Jaén RTV podría volver a funcionar de manera casi inmediata y con un coste muy bajo ofreciendo programación de radio, televisión online, y producciones audiovisuales de las diferentes áreas del ayuntamiento (vídeos de turismo, Festival de Otoño, de Deportes -pedidos por el propio Carlos Alberca- etc. como se ha venido haciendo desde su creación).

Y lo mejor para cualquier trabajador es trabajar. Con la aplicación de un ERTE estaríamos mandando al desempleo a toda la plantilla de Onda Jaén, mientras que llevando a la práctica las alternativas presentadas por los trabajadores, éstos mantendrían su puesto de trabajo”

Limitación al derecho a comunicar o recibir información

“Los trabajadores de Onda Jaén RTV también quieren expresar su más absoluto rechazo a la limitación a su derecho a comunicación o recibir información a que han sido sometidos esta mañana por parte del Ayuntamiento, viendo vulnerado uno de los derechos fundamentales recogidos en el artículo 20 de la Constitución Española”. Mientras esta mañana estábamos concentrados a las puertas del Ayuntamiento, y atendiendo a una compañera de los medios de comunicación que ayer había mostrado su intención de realizar un reportaje sobre la situación que estamos viviendo, hemos tenido conocimiento de que el ayuntamiento de Jaén había anunciado una comparecencia pública en rueda de prensa de los concejales de Personal, Carlos Alberca, y Cultura, José Manuel Higueras, para hablar de Onda Jaén.

Llegado el momento de la rueda de prensa, y cuando hemos intentado asistir a ella, la Policía Local nos ha informado de que tenía orden de no dejarnos pasar. Una compañera, que con anterioridad había entrado a otras dependencias municipales, sí ha logrado llegar hasta la puerta de la Sala de Prensa, pero allí ha mantenido una difícil conversación con un Policía Local, de la que os trascribimos parte:

-Policía Local: “Pero usted... ¿de qué? … ¿periodista de dónde?”

-Periodista de Onda Jaén: “Yo soy periodista de Onda Jaén”

-Policía Local: “Entonces sabe que no puede entrar”

-Periodista de Onda Jaén: “¿Pero es que los periodistas de Onda Jaén no podemos entrar?”

-Policía Local: (Con la cabeza le hace un gesto reiterado de “NO”)

-Periodista de Onda Jaén: “Quiero saber si es que esa es la instrucción”

-Policía Local: “Sí. Nosotros tenemos la instrucción de que sólo los acreditados, y de que Onda Jaén no puede entrar nadie porque se supone que no están acreditados”.

-Periodista de Onda Jaén: “Cómo que no voy a estar acreditada si yo soy periodista en ejercicio. Vamos a ver. Acreditado que a día de hoy sigo siendo lo mismo... que hace....”.

-Policía Local: “A nosotros es lo que nos han dicho”.

-Periodista de Onda Jaén: “Entonces ¿que Onda Jaén no podemos entrar?”

-Policía Local: “Según nos han dicho, no están acreditados”.