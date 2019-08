Savoy Brown, The Soul Jacket, Eva Vázquez y Eve.B, en el 20 aniversario

El concejal de Cultura Juan Francisco Torres junto con Paco “Farfolla”, Toni López y Antoña Martínez han “desmembrado” la programación de un 20 aniversario muy especial desde aquel mítico BOINA BLUES FÉSTIVAL que congregó a más de 4000 personas en un concierto mítico de la banda THE ANIMALS. Desde entonces mucho ha llovido, pero la esencia y la llama de aquella noche sigue viva, muestra de ello es el único concierto en España de una banda mítica como Savoy Brown, que encabezará el cartel de la vigésima edición del FRANK FESTIVAL. Tras estos veinte años de festival, por el que han pasado otras bandas igualmente míticas en la historia del blues/rock como The Animals o Ten Years After, entre otros, el cartel y la organización de este año tenía que estar a la altura de las circunstancias, para ello han ampliado un día más el festival aprovechando el puente de agosto (15, 16 y 17) y buscado otras localizaciones fuera del escenario principal de los últimos años para así sacar la música a la calle y que todos los que acudan a Torreperogil (Jaén) en esas fechas puedan disfrutar de la misma.

La banda británica Savoy Brown, afincada en USA desde los años 70, visitará en agosto, con su líder Kim Simmonds a la cabeza, en el escenario de las Torres Oscuras de Torreperogil. Con más de 50 años de historia, Kim Simmonds y compañía han sido una de las bandas que han influido en la historia del blues/rock y de la psicodelia. El resto de actuaciones conforman un cartel muy del estilo Frank Festival, con bandas que se mueven dentro del Blues-Rock, Folk-Rock, Southern Rock, Country... en definitiva la conocida como "Americana Music". Entre ellas, dos bandas nacionales que se encuentran en la punta de lanza en su género dentro del panorama como son The Soul Jacket y The Empty Bottles, bandas con una trayectoria dilatada y que están en un momento dulce en su carrera.

A Eva Vázquez & the Wolves habrá que tenerlos muy en cuenta. Con sus sonidos a country clásico, rock sureño y toques folk, están considerados como una de las bandas nacionales de cabecera, con un último disco dentro de los mejores a nivel nacional en su género. Completan el cartel la banda del guitarrista californiano David Gwynn & Saturn Alley, un viejo conocido del festival que presentará su nuevo disco que está a punto de salir; Eve.B (en la foto), una banda joven que no deja de crecer con su mezcla de folk, rock y soul, las bandas locales Purple Cuervos, Rey de Bastos y el camaleónico Rubén Moya con su profunda voz y sus guitarrazos de blues y psicodelia.

Como siempre, el mejor homenaje a Frank Peláez, se celebrará en Torreperogil durante el puente de agosto (15, 16 y 17).