Atletas de todas las edades listos para el desafío del XXVI Cross Ciudad de Jaén

El Patronato Municipal de Deportes recuerda a aquellos interesados en participar en el vigésimo sexto Cross Popular "Ciudad de Jaén", que se llevará a cabo este domingo en el circuito dispuesto junto al campo de fútbol Sebastián Barajas, que tienen plazo hasta las 10:00 del viernes 15 para realizar su inscripción de manera gratuita a través del sitio web https://sportmaniacs.com.



Chema Álvarez, concejal de Deportes, anima a los aficionados al atletismo a unirse a esta competición, penúltima prueba puntuable del Circuito Provincial de Campo a Través. "Queremos recordar a todos los atletas que aún no se han inscrito que tienen tiempo hasta el próximo viernes a las 10 de la mañana para hacerlo, y la inscripción, por supuesto, es gratuita. Estamos seguros de que disfrutarán mucho el domingo", señala Álvarez.



El XXVI Cross Popular "Ciudad de Jaén" contempla competiciones en diversas categorías tanto para hombres como mujeres, que incluyen sub 10, sub 12, sub 14, sub 16, sub 18, sub 20, absoluta, veteranos, veteranos cross largo y corredores con algún tipo de discapacidad. También se incluye la categoría absoluta masculina cross corto. Las distancias varían según la edad de los corredores, desde los 500 metros que deben recorrer los atletas menores de 10 años, hasta los 9.700 metros para los participantes en las categorías veteranos cross largo y absoluta. Habrá tres circuitos: uno pequeño de 500 metros, otro mediano de 950 metros y uno grande de 2.100 metros.



Alberto Casas y María del Mar Reyes, ambos del equipo Unicaja, llegan como líderes en la clasificación de la categoría sénior después de las cuatro primeras pruebas del Circuito Provincial de Campo a Través. Tras la celebración del Cross Popular "Ciudad de Jaén", solo quedará una carrera, la cual se llevará a cabo en La Garza, en Linares, el 21 de enero de 2024.