Afectados una docena de apartamentos tras un incendio en La Iruela

Una docena de apartamentos de una urbanización se han visto afectados y una veintena de personas han sido desalojadas en prevención por un incendio registrado anoche en La Iruela, un fuego que está ya controlado y que no ha causado heridos, y en el que han trabajado efectivos de dos parques de Bomberos, según informa Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.



El Teléfono 112 recibió a las 23:30 horas una llamada de auxilio que alertaba de un incendio iniciado en dos viviendas en Vía Bolera en Arroyo Frío, en una urbanización de casas de madera. Rápidamente desde la sala coordinadora se activó a los Bomberos del Consorcio Sierra de Cazorla, a los Bomberos de Úbeda, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Hasta el lugar también se ha desplazado en prevención dos equipos médicos del Centro de Emergencias Sanitarias, aunque finalmente no se ha atendido a ninguna persona.



Los Bomberos del Consorcio Sierra de Cazorla han informado de que el incendio está acotado y controlado y en estos momentos están en labores de refresco. Fuentes del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento han informado de que el fuego ha quemado en torno a una decena de apartamentos, que presentan el techo colapsado, y otros dos se han visto afectados por la chimenea. Según indicaban, se tratan de apartamentos vacacionales que al tener los techos de madera el fuego se ha extendido rápidamente.



La mayoría de las viviendas estaban deshabitadas en el momento del incendio y otros han sido desalojados en prevención por la Guardia Civil. Los moradores no podrán regresar debido a que hay riesgo de derrumbe. En el lugar permanecen Bomberos de Peal del Becerro en prevención. Fuentes de la Policía Local, por su parte, han indicado que el Ayuntamiento de la localidad ha realojado a los evacuados en un hotel. En total han sido desalojadas una veintena de personas.