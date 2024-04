Actualidad UJA: Capítulo 8 (23/04/2024)

El Rector de la Universidad de Jaén, Nicolás Ruiz, ha presentado una de las principales líneas estratégicas del mandato del Equipo de Gobierno de la UJA, el impulso al desarrollo territorial, plasmado en el I Plan de Impulso al Desarrollo Territorial de la Provincia de Jaén, “que fija el destino al que queremos ir y diseña el camino para poder llegar”.



“Está en la esencia y forma parte de nuestro ADN ser motor esencial del progreso de esta tierra y de sus gentes. Afirmamos con orgullo que somos la Universidad de la provincia de Jaén. Y lo decimos por convencimiento y también porque nos obliga nuestro decreto de creación, que recoge que la Universidad de Jaén está pensada como instrumento de transformación social que desarrolle y oriente el potencial económico, cultural y científico de la provincia”, ha comenzado explicando Nicolás Ruiz.



Para contextualizar la elaboración de este Plan, el Rector ha apuntado que, además de ejercer las misiones clásicas encomendadas a la Universidad (formación docente, investigación, transferencia del conocimiento y difusión de la cultura), “hay que ir más allá y ser protagonistas en el avance y la mejora de la tierra que nos da el nombre”. “Asumimos ese liderazgo con responsabilidad y determinación y fruto de ese objetivo estratégico, decidimos crear un Vicerrectorado con competencias específicas en desarrollo territorial, liderado por el catedrático Alberto del Real que, durante estos últimos meses, le ha ido dando forma a la idea que teníamos en la cabeza y cuyo fruto de su trabajo es este I Plan de Impulso al Desarrollo Territorial de la UJA”, ha explicado.



En este sentido, Nicolás Ruiz ha indicado que la Universidad de Jaén quiere ser una Universidad “con alma” y la filosofía en la que se apoya el desarrollo territorial que quiere impulsar la UJA se define en cinco lemas: ‘Amamos nuestra provincia’, ‘Cuidamos nuestra tierra’, ‘Impulsamos el desarrollo y el progreso’, ‘Avanzamos en la innovación a la sociedad’ y ‘Transformamos el territorio desde el conocimiento’. “La Universidad de Jaén tiene que ser el principal instrumento de progreso, cohesión y prosperidad de los 97 municipios de nuestra provincia. Pienso que es la forma más efectiva de retornar a la sociedad lo que invierte en nosotros. De este modo, nuestra ciudadanía y nuestro tejido social, económico y empresarial dispondrán de los niveles de formación, conocimiento e innovación imprescindibles para competir con éxito en un entorno cada vez más competitivo. Apostamos, por tanto, por una universidad social y territorial basada en la generación y la transmisión del conocimiento”, ha declarado.



Sobre el I Plan de Impulso al Desarrollo Territorial de la Provincia



El Rector, que ha estado acompañado en la presentación por el Vicerrector de Comunicación y Desarrollo Territorial, Alberto del Real, la Directora de Secretariado de Desarrollo Territorial, Manuela Ortega, y el Director de Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica, Julio A. Olivares, ha desgranado las tres líneas maestras del Plan de Impulso al Desarrollo Territorial de la Provincia: ‘La UJA y los municipios’, ‘La UJA y el tejido empresarial’ y ‘La UJA y los proyectos estratégicos’.



La primera línea, ‘La UJA y los municipios’, incluye medidas que acercan la Universidad de Jaén a las administraciones locales y se apoyan en ellas, incluyendo por ejemplo la creación de una ‘Red de Municipios UJA’, con los que la Universidad colaborará de forma sistemática para promover e impulsar proyectos de interés común, destinados al desarrollo municipal en distintos ámbitos: económico, social, cultural, deportivo, turístico, de patrimonio histórico, monumental o natural. “Las posibilidades al respecto son muy variadas. En cualquier caso, perseguimos estar presentes en los 97 municipios de la provincia de Jaén con algún tipo de actuación puntual o permanente”, ha explicado Nicolás Ruiz. En esta primera línea también se prevé la creación de ‘Centros UJA de Desarrollo Territorial’, estructuras permanentes de la UJA ubicadas en aquellos municipios en los que se identifique la posibilidad de generar proyectos no solo locales, sino de ámbito comarcal, provincial o, incluso, superior. “A través de estos ‘Centros UJA de Desarrollo Territorial’ queremos ofrecer, de modo estable, formación específica, investigación aplicada e innovación, tanto a la ciudadanía como al entramado empresarial de la localidad y su zona de influencia, y asimismo contribuir a generar nuevos proyectos de desarrollo territorial, una medida novedosa y atractiva, que supone la presencia estable de la UJA en determinados municipios, con una estructura académica y técnica y con la programación de distintas actividades a lo largo del año”, ha afirmado el Rector.



La segunda línea maestra, la ‘UJA y el tejido empresarial’, vincula el desarrollo territorial con los agentes sociales y económicos. En este sentido, se impulsará la creación de una ‘Red UJA-Empresas’, compuesta por aquellas empresas con las que la UJA pueda establecer vías estables de colaboración, en función de sus especiales características o de su potencialidad como motores de generación de empleo, riqueza y bienestar. Este pilar se canalizará a través de la Oficina de Transferencia de Resultados de la Investigación (la OTRI) y del Centro UJA de Formación e Innovación Docente. “Es importante que estemos cerca de nuestras empresas, que creemos sinergias, que reforcemos los vínculos ya existentes”, ha afirmado el Rector.



La tercera y última línea maestra, la ‘UJA y los proyectos estratégicos’, supone el apoyo a aquellos proyectos que la Universidad de Jaén considere estratégicos para transformar la provincia de Jaén. El Rector ha puesto como ejemplo la mejora de las infraestructuras de comunicación, la ampliación de la red de suministro y distribución eléctrica, la modernización y profesionalización de sectores básicos como el sector industrial, el sector logístico y el sector oleícola, el fomento de un turismo sostenible y de calidad, y la apuesta por el CETEDEX, como proyecto “tractor y transformador” de la provincia “que puede suponer un antes y un después para Jaén, desde el punto de vista de la industria y la innovación”. Respecto al mismo, Nicolás Ruiz ha apuntado que “es más que necesaria la implicación y la unidad de acción de todas las administraciones, porque es básico para Jaén y no podemos dejar pasar más oportunidades sin aprovecharlas”.



Nicolás Ruiz ha resaltado que la UJA asume el reto de que la Universidad desempeñe un papel activo en la cohesión territorial y el avance de la provincia de Jaén, “en igualdad de condiciones que otros territorios, como espera la sociedad jiennense”. “Tenemos claro que los jiennenses no somos más, pero tampoco menos que nadie. Pero para ello, necesitamos la contribución de todos, de la sociedad jiennense, de las instituciones públicas, de las empresas, del tejido social. Nuestro proyecto de Universidad abierta tiene que ser un proyecto colectivo, compartido y corresponsable. Por último, ha apuntado que para que este Plan pueda ejecutarse se necesita de la implicación de las administraciones, del tejido económico, de los agentes sociales y de la ciudadanía en general, porque “no podemos ni queremos realizarlo en solitario”. “Ese es el espíritu que impregna esta iniciativa que es muy ambiciosa: Queremos compartir retos, problemas y desafíos, pero, sobre todo, establecer nuevos espacios de trabajo y nuevas alianzas, tomar el pulso a nuestra sociedad y proyectar nuevos horizontes de futuro para esta tierra”.