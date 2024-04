Actualidad UJA: Capítulo 6 (10/04/2024)

El Vicerrectorado de Universidad Sostenible y Saludable de la Universidad de Jaén (UJA), en colaboración con el Servicio de Deportes, está celebrando una nueva edición de la Semana de la Actividad Física, actividad que se desarrolla del 6 al 12 de abril en los campus de Jaén y Linares.



Este evento anual ofrece una plataforma para fomentar la importancia de la actividad física y el bienestar en la comunidad universitaria. Las actividades planificadas abarcan una amplia gama de opciones, diseñadas para involucrar a estudiantes, profesores y personal en la promoción de estilos de vida activos y saludables.



Tanto en el Campus Las Lagunillas en Jaén como en el Campus Científico Tecnológico de Linares, se llevan a cabo diversas iniciativas que incluyen actividades dirigidas, torneos deportivos, jornadas de puertas abiertas y la esperada Gala del Deporte 2024. Estas actividades no solo promueven la actividad física y el espíritu deportivo entre los miembros de la comunidad universitaria, sino que también fomentan la interacción social, el compañerismo y la integración entre diferentes facultades y áreas de estudio.



La Semana de la Actividad Física no solo ofrece la oportunidad de participar en actividades deportivas y recreativas, sino que también educa sobre los beneficios del ejercicio regular y la importancia de mantener un estilo de vida activo para el bienestar general. Además, sirve como un recordatorio de que la salud física y mental son aspectos fundamentales para el éxito académico y personal de los estudiantes universitarios.



En resumen, este tipo de eventos no solo promueven la salud y el bienestar en la comunidad universitaria, sino que también fortalecen los lazos sociales y contribuyen al desarrollo integral de los individuos, reforzando así el compromiso de la universidad con una educación holística y orientada al bienestar de sus miembros.