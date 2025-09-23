Créditos de carbono: nueva oportunidad económica para el sector oleícola andaluz

Expertos, agricultores y cooperativas debatirán en el Aula Magna del Edificio C1 de la Universidad de Jaén sobre certificación, sostenibilidad y rentabilidad en una cita internacional

El próximo jueves 16 de octubre, de 9:30 a 14:00 horas, el Aula Magna del Edificio C1 de la Universidad de Jaén será el escenario de la jornada titulada “Créditos de carbono: una excusa para diseñar el olivar del futuro”.

El encuentro está dirigido a todo el sector oleícola andaluz, especialmente a técnicos agrícolas, cooperativas, almazaras y agricultores, con asistencia gratuita e inscripción previa a través de la web del Grupo de Agroecología Aplicada de la propia universidad.

La actividad cuenta con la colaboración de IFAPA y ASAJA Jaén, y se enmarca en el proyecto internacional Life Oliver, cuyo objetivo es ofrecer información práctica, espacios de debate y herramientas para la certificación de créditos de carbono en el olivar. Esta iniciativa explora su potencial como fuente alternativa de ingresos para los productores.

En este contexto, el Grupo de Agroecología trabaja junto a socios de Italia y Grecia en el diseño de un estándar de certificación accesible y escalable, destinado a validar los incrementos de carbono orgánico almacenados en el suelo del olivar.

Lejos de los actos académicos convencionales, la jornada apostará por un formato dinámico, participativo y lúdico, concebido para aprender compartiendo experiencias. Será, además, un espacio idóneo para generar sinergias, establecer contactos y fortalecer redes en el sector oleícola, en un ambiente cercano y abierto al diálogo.