La "San Antón" lanza 2.400 dorsales más para una edición histórica

El Ayuntamiento de Jaén ha anunciado una nueva oportunidad para los atletas que se quedaron sin plaza en la 43 Carrera Urbana Internacional “Noche de San Antón”. Desde este viernes, 19 de diciembre, a las 21:00 horas, se pondrán a disposición 2.000 dorsales adicionales para la prueba de adultos. A esta cifra se suman otros 400 que han quedado libres tras no confirmarse las prerreservas de otros corredores.

Material deportivo para los nuevos inscritos

El Consistorio ha confirmado que todos los nuevos participantes recibirán la camiseta, la braga de cuello y los guantes conmemorativos al recoger su dorsal. El Ayuntamiento ha destacado el “importante esfuerzo” y las “intensas reuniones de trabajo” para poder incluir este material, dado que se trata de dorsales extraordinarios no previstos inicialmente. La bolsa deportiva se entregará en fechas posteriores.

Un sistema de inscripción mejorado

Para evitar los problemas técnicos del pasado 9 de diciembre, la organización ha trabajado con la empresa responsable para mejorar el proceso. Los interesados deberán inscribirse en la web oficial, www.jaenciudaddelatletismo.es, a través de un apartado especial llamado “Nuevas inscripciones San Antón”.

La principal novedad del sistema es la implementación de una cola virtual. Aquellos que no consigan un dorsal de forma directa entrarán en esta lista de espera, donde se les informará de sus posibilidades reales de obtener una plaza. Además, se ha anunciado que los servidores han sido reforzados para gestionar la alta demanda.

Con esta ampliación, la 43ª edición de la “Noche de San Antón”, que se celebra el próximo 17 de enero, será la más numerosa de su historia. Por primera vez, la prueba de adultos contará con 12.000 participantes, superando el límite anterior de 10.000 corredores.