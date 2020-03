El entrenador del Orcera CF, Juan Andrés González apoya a la Fundación Peñalta

En los tiempos que vivimos, cualquier acción solidaria es bien recibida. En estos días se están produciendo muchas iniciativas para apoyar a los que lo necesitan. Ese es el caso que llevó a un modesto entrenador de fútbol, Juan Andrés González, actualmente técnico del Orcera CF, equipo de la Segunda Andaluza, de Jaén, el que ha dado un paso adelante para ayudar. Lo ha hecho a la Residencia de ancianos de la localidad, la Fundación Peñalta, a la que ha donado el importe de cuatro mensualidades desde Febrero hasta mayo.

Como quiera que la temporada nadie sabe cuando se reiniciará, Juan Andrés, comunicó a la directiva del Orcera CF, que daba por finalizada la campaña y, en caso de que se volviera a jugar, ya no cobraría por su trabajo. En el club se recibió con satisfacción la decisión de su ‘míster’, porque el destino no era otro que la Residencia de Mayores de la localidad.

Juan Andrés González, intervino en el programa DEPORTES COPE JAÉN, declarando que “con los tiempos que corren quería colaborar con personas que lo necesitaran y opté por aportar mis gratificaciones que quedan pendiente como entrenador del Orcera CF, a la Residencia de Ancianos de Orcera, por lo que se lo comuniqué al presidente, para que lo llevara a cabo”.

Juan Andrés es un técnico modesto con buenos criterios solidarios, y aunque ese dinero es necesario para la vida de su familia, no escatimó esfuerzo para dar ese paso y ofrecer ese dinero a la Residencia para que puedan adquirir las necesidades que tienen para el día a día.

Así, Juan Andrés que se considera una persona de bien, con valores solidarios que le inculcaron sus padres, afirmó que “mi hijo de once años llegó a decirme que si nos sobraba el dinero, cuando no es así, pero también con esto aporto ideas y decisiones solidarias para que el día de mañana mi hijo sea solidario y pueda aportar también ayuda a los que lo necesitan, siguiendo el ejemplo de su padre”.

Su madre también le recordó la modestia y la humildad en la familia, pero Juan Andrés tenia las ideas claras de lo que tenía que hacer, “ya que no estaba trabajando y esas cantidades me costaba recibirlas por lo que no dude un solo instante en hacer llegar ese dinero a la Residencia, que también necesita el apoyo de todos, y así también cumplo con mis criterios de ayudar a los demás”.

Finalmente apuntó, que “espero que esta iniciativa mía sea recogida por más gente y continúen los apoyos a los que ahora están sufriendo más, las personas más vulnerables, con esta pandemia del Covis-19 que espero pase pronto, y volvamos a los terrenos de juego que es lo que realmente me gusta”.

Asimismo, desde el Orcera CF instan a que todos sigamos las recomendaciones de quedaros en casa;, pues cada día que pasa es un día menos para volver a la normalidad, apuntando que “en este partido estamos todos en el mismo equipo y, por muy duro que sea el rival, si actuamos con responsabilidad y solidaridad seguro que vencemos”.

Junta de Accionistas, aplazada

Tras la reunión celebrada por el Consejo de Administración del Real Jaén CF SAD, por la situación que atravesamos y, sobre todo, por las órdenes impuestas desde el Gobierno de España, por la presencia del Covid-19, se tomó la decisión de que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del la entidad, para el próximo día 3 de abril, en primera convocatoria y, en segunda, el 4, quedara aplazada, hasta un mes después de que se levante el estado de alarma.