Eloy Rojas regresa al Jaén Paraíso Interior: “Es un honor y un orgullo volver”

El ala internacional Eloy Rojas fue presentado este miércoles como nuevo jugador del Jaén Paraíso Interior, mostrando su satisfacción por regresar a la que fue su “casa” durante dos temporadas, entre 2014 y 2016. Rojas afirmó que para él “es un honor y un orgullo volver” a un club en el que vivió “momentos inolvidables”.

El jugador gaditano destacó su “entusiasmo y orgullo” al vestirse nuevamente con la camiseta del equipo amarillo, que compite en la Primera División de fútbol sala, y afirmó que su retorno a Jaén marca “una nueva etapa en su carrera profesional” en la que tendrá “la oportunidad de aportar” su “experiencia en nuevos proyectos”.

Rojas, de 30 años y procedente del Viña Albali Valdepeñas, señaló que uno de sus principales objetivos es “estar entre los ocho primeros clasificados” de la Liga, un puesto que permite disputar la Copa de España. En este torneo, el jugador ya vivió la gloria en 2015, cuando el Jaén Paraíso Interior se coronó campeón tras derrotar al FC Barcelona por 4-6 en Ciudad Real.

“El primer reto es estar entre los mejores y poder competir en la Copa de España. El Jaén FS tiene una historia ganadora y es importante mantener esa ambición”, declaró Rojas.

Eloy Rojas, que también ha pasado por Virgili Cádiz, Santiago Futsal, Palma y Fútbol Emotion Zaragoza, debutó hace dos semanas con el Jaén en la victoria sobre el Movistar Inter, marcando uno de los tres goles de su equipo.

El jugador agradeció a la junta directiva, dirección deportiva y cuerpo técnico por su fichaje, así como a los aficionados por su cálido recibimiento. “Siempre recordaré el cariño de los seguidores del Jaén. Es increíble volver a jugar en el Olivo Arena, un lugar donde quiero vivir grandes emociones”, afirmó.

Rojas se mostró comprometido con el proyecto: “Convencido de que el equipo tiene mucho potencial, llego con muchas ganas de seguir creciendo y aportar mi granito de arena, y juntos vamos a luchar por grandes cosas” concluyó.