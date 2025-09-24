Andújar apuesta por la igualdad con la nueva escuela multideportiva para niños con necesidades especiales

El Ayuntamiento de Andújar ha dado un paso firme hacia la inclusión social y la igualdad de oportunidades en el deporte con la puesta en marcha de Deportodos, la nueva Escuela Municipal de Multideporte Adaptado. Esta iniciativa pionera nace con un objetivo claro: garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a la actividad física en un entorno adaptado a sus necesidades.

La escuela está dirigida a menores de entre 6 y 12 años que precisen programas ajustados a sus características físicas, intelectuales, sensoriales o múltiples. Con una duración inicial de tres meses, las actividades se desarrollarán dos días por semana en las instalaciones deportivas municipales y estarán coordinadas por una empresa con más de 20 años de experiencia en deporte adaptado.

El programa arrancará en la segunda quincena de octubre y ya se encuentra abierto el plazo de preinscripción, disponible hasta el 12 de octubre a través del formulario oficial habilitado por el Ayuntamiento. Para poder participar será necesario cumplir con tres condiciones básicas: tener entre 6 y 12 años, presentar necesidades especiales —ya sean físicas, intelectuales, sensoriales o múltiples— y formalizar la preinscripción dentro del plazo establecido.

Se trata de un proyecto piloto que permitirá al consistorio escuchar y conocer de primera mano las necesidades de las familias, con el propósito de ir ampliando y perfeccionando el programa en el futuro. Como subrayó la concejal de Deportes, María José Fuentes, “Deportodos refleja nuestro compromiso con una ciudad más inclusiva y con el derecho de todos los niños y niñas a disfrutar de los beneficios del deporte. No se trata solo de practicar actividad física, sino de crear un espacio de motivación, participación y autonomía”.

Además, esta iniciativa da cumplimiento a un compromiso electoral del actual equipo de gobierno, que reafirma así su voluntad de responder a las demandas de la ciudadanía con medidas concretas y efectivas.