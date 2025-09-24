Andújar apuesta por la igualdad con la nueva escuela multideportiva para niños con necesidades especiales
El programa piloto arranca en octubre con actividades semanales coordinadas por especialistas en deporte adaptado
El Ayuntamiento de Andújar ha dado un paso firme hacia la inclusión social y la igualdad de oportunidades en el deporte con la puesta en marcha de Deportodos, la nueva Escuela Municipal de Multideporte Adaptado. Esta iniciativa pionera nace con un objetivo claro: garantizar que todos los niños y niñas puedan acceder a la actividad física en un entorno adaptado a sus necesidades.
La escuela está dirigida a menores de entre 6 y 12 años que precisen programas ajustados a sus características físicas, intelectuales, sensoriales o múltiples. Con una duración inicial de tres meses, las actividades se desarrollarán dos días por semana en las instalaciones deportivas municipales y estarán coordinadas por una empresa con más de 20 años de experiencia en deporte adaptado.
El programa arrancará en la segunda quincena de octubre y ya se encuentra abierto el plazo de preinscripción, disponible hasta el 12 de octubre a través del formulario oficial habilitado por el Ayuntamiento. Para poder participar será necesario cumplir con tres condiciones básicas: tener entre 6 y 12 años, presentar necesidades especiales —ya sean físicas, intelectuales, sensoriales o múltiples— y formalizar la preinscripción dentro del plazo establecido.
Se trata de un proyecto piloto que permitirá al consistorio escuchar y conocer de primera mano las necesidades de las familias, con el propósito de ir ampliando y perfeccionando el programa en el futuro. Como subrayó la concejal de Deportes, María José Fuentes, “Deportodos refleja nuestro compromiso con una ciudad más inclusiva y con el derecho de todos los niños y niñas a disfrutar de los beneficios del deporte. No se trata solo de practicar actividad física, sino de crear un espacio de motivación, participación y autonomía”.
Además, esta iniciativa da cumplimiento a un compromiso electoral del actual equipo de gobierno, que reafirma así su voluntad de responder a las demandas de la ciudadanía con medidas concretas y efectivas.