El secreto de La Quinta Esencia: el AOVE de Jaén que triunfa por su equilibrio único

En un enclave único, entre el Parque Natural de la Sierra de Mágina y el Paraje Natural del Alto Guadalquivir, nació en 1952 la S. Coop. And. Stmo. Cristo de la Misericordia. Lo que comenzó como la iniciativa de un pequeño grupo de olivareros, hoy es una próspera cooperativa con 650 socios activos que gestionan más de 2.700 hectáreas y que da vida a una marca emblemática: La Quinta Esencia.

Un territorio que marca la diferencia

El presidente de la cooperativa, Manuel Ogallar, ha explicado que la altitud media de 600 metros de sus olivares confiere a sus aceites unas características especiales. "No son estos aceites de intensidad muy elevada de picar y amargar, ni tampoco son los aceites planos que se producen en la campiña", señala Ogallar para definir el carácter de su producción.

Este factor geográfico es la clave de La Quinta Esencia, su aceite más representativo, que destaca por ser "muy equilibrado, de intensidad media, de picante y de amargo, pero que sí que tienen bastante aroma", según detalla su presidente.

En boca es un aceite que entra, es dulce, es una explosión de sabor" Manuel Ogallar

La responsable de ventas, María José Madueño, coincide en que el territorio es fundamental y describe el AOVE como "un aceite muy, muy, muy aromático" en nariz que, lejos de ser astringente, sorprende en el paladar. Esta cualidad, afirma, "hace que capte la atención de nuestros clientes".

El cliente, la mayor satisfacción

El aceite de cosecha temprana es uno de sus productos más esperados, un éxito que Madueño atribuye al trabajo de los agricultores y al equipo de la almazara. Aunque los reconocimientos nacionales e internacionales avalan su calidad, la mayor recompensa es otra: "Para nosotros al final lo más importante es que el cliente repite, el cliente nos busca y la marca se reconoce".

Se nos agota nuestro aceite de cosecha temprana y para nosotros es la mayor satisfacción" María José Madueño

La fidelidad de sus consumidores es tal que la demanda del aceite temprano se dispara antes incluso de su lanzamiento. Los productos de La Quinta Esencia se pueden adquirir a través de su tienda online, directamente en la cooperativa o por teléfono, además de en puntos de venta en Madrid, Galicia o Asturias y en varios países de Europa.