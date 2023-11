Santi Rodríguez presenta "Espíritu" este viernes en el Teatro Infanta Leonor

¿Hay vida después de la muerte? ¿Es muy caro? ¿Hay vecinos? ¿Qué me pongo?



ESPIRITU es una espectáculo teatral que no está basado en hechos reales, pero casi.



Santi Rodríguez ha estado ya varias veces a puntito de “cruzar al otro lado” así que, por si acaso, ya tiene la mudanza preparada. Además, está empeñado en demostrarnos que está bien reírse cuando tenemos miedo, pero que nunca hay que tenerle miedo a la risa. Porque, si en esta vida las cosas no son fáciles, imagínate cuando apenas seas un ESPÍRITU.



Un espectáculo que nos muestra que todo lo que hemos esperado o temido encontramos al otro lado es sorprendentemente divertido.



Un espectáculo que va más allá de la comedia, porque es comedia del “más allá”. Humor de otra dimensión.