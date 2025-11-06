El Papa León XIV lanza tres retos a los jóvenes para construir un mundo más humano

El Papa León XIV ha propuesto a los jóvenes tres retos que se enmarcan dentro del pacto educativo global lanzado por el Papa Francisco hace cinco años. Como señala Miguel Lechuga en su reflexión, se trata de tres desafíos de los que también los adultos pueden tomar nota para construir un futuro mejor.

Cultivar la vida interior

El primer punto se centra en la importancia de no quedarse únicamente con el conocimiento científico. Se trata de cultivar la vida interior para poder hacer silencio y saber escuchar, mirando dentro de uno mismo para encontrar lo que se siente y se aspira a vivir.

Tecnología con sabiduría

El segundo reto consiste en usar la tecnología de forma sabia con el objetivo de humanizar lo digital. En este sentido, la reflexión destaca la idea de "no ser turista de la red y ser profeta en el mundo digital".

No ser turista de la red y ser profeta en el mundo digital"

Educar para la paz

Finalmente, el pacto educativo pone el foco en una educación para la paz "desarmada y desarmante". Esta vía implica renunciar a la violencia y la vulgaridad en el día a día, así como la necesidad de "desarmar los corazones" para lograr un cambio real.

Se puede cambiar el futuro con una educación para la paz desarmada y desarmante"

Estos tres caminos se presentan como una hoja de ruta para construir un mundo más humano, solidario y lleno de esperanza. La reflexión concluye que, lejos de la queja, es fundamental adquirir compromisos de cambio para transformar la sociedad.