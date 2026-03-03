El 'oro líquido' de Santo Tomé: así se consigue un aceite de Jaén Selección a pesar de las borrascas

La cooperativa SCA Santo Tomás Apóstol, ubicada en Santo Tomé y amparada por la Denominación de Origen Sierra de Cazorla, encara la recta final de la campaña de la aceituna. Según su gerente, Eduardo Jiménez, restan muy pocos días para concluir una temporada marcada por la búsqueda de la calidad para su Aceite de Oliva Virgen Extra bajo la marca ACEITES LA VEGA SANTO TOME.

El impacto de la borrasca

El reciente tren de borrascas ha marcado un punto de inflexión en la temporada. "La calidad hasta que llegó ese tren de borrasca ha sido bastante buena", explica Jiménez. Antes de las lluvias, el aceite que se obtenía era Virgen Extra, aunque ya maduro por lo avanzado de la campaña. Sin embargo, la aceituna que se recoge ahora, caída al suelo por el temporal, produce aceites que ya se califican como lampantes.

La apuesta por la calidad

Para garantizar la excelencia, la cooperativa apuesta desde hace varios años por una cosecha temprana. "Nosotros el día 10 de octubre comenzamos campaña y ya ininterrumpidamente hasta ahora", afirma el gerente. Esta estrategia les permite obtener no solo sus aceites prémium, sino también los vírgenes extra de alta calidad que envasan durante el año.

Un premio al esfuerzo

Este compromiso ha sido reconocido con el prestigioso distintivo Jaén Selección, que la Diputación Provincial de Jaén ha otorgado a su aceite "Sierra Santo Tomé". Para la cooperativa, este galardón supone una validación de su enfoque en la calidad. "Supone a darte, por así decirlo, el par de las horas, es decir, oye, lo que estoy intentando hacer parece ser que lo estamos haciendo medianamente bien", reflexiona Jiménez.

El reconocimiento ha tenido un impacto directo en el negocio. "Lo notarás en las ventas, y sí que se nota en las ventas", confirma el gerente, quien explica que el aceite temprano ayuda a impulsar la venta del resto de aceites de la cooperativa. El consumidor valora la diferencia, atraído por el aroma y el sabor del producto, y muchos acuden a la tienda preguntando específicamente por el aceite de Jaén Selección.

Jiménez describe la experiencia sensorial como inconfundible. "Simplemente entrar en la envasadora, cuando entras y te pega ese golpe de aroma, se nota que estás con un aceite prémium", señala. Esta calidad superior es la que el consumidor percibe al probarlo en una tostada o en una ensalada, un valor que distingue a su oro líquido en el mercado.