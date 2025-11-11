Linares recibe a la élite de la novela histórica con Posteguillo a la cabeza

Linares vuelve a ser el centro de la literatura con la celebración de las IV Jornadas de Novela Histórica, que tendrán lugar del 12 al 14 de noviembre. La alcaldesa, Auxi del Olmo, ha destacado en Herrera en COPE en Jaén que el evento consolida a la ciudad como un referente cultural en el panorama nacional.

Un cartel de excelencia

Este año, el cartel cuenta con autores de primer nivel como Santiago Posteguillo, Elvira Roca, Antonio Pérez Henares, María Rey y Javier Rubio. Posteguillo será el encargado de la clausura el día 14 de noviembre, poniendo el broche de oro a esta edición.

Del Olmo ha calificado la celebración de las jornadas como "todo un orgullo" para la ciudad. "Nos convertimos en el epicentro de la novela histórica en estos días", ha afirmado la alcaldesa, quien ha recordado la colaboración con Antonio Pérez Henares y la asociación de escritores con la historia para crear este proyecto.

Actividades para todos los públicos

Además de las ponencias principales en el Auditorio del Pósito, el programa incluye actividades complementarias. Se han organizado sesiones matinales para estudiantes de secundaria y bachillerato con Javier Rubio, así como un encuentro en la Casa de la Cultura entre los grupos de lectura de la biblioteca municipal y las autoras María Rey y Elvira Roca.

La alcaldesa ha subrayado la importancia de la lectura como vehículo de aprendizaje, afirmando que "cuando se lee, al final se conoce y se aprende". Del Olmo ha insistido en el valor de mantener el alto nivel del evento, que en ediciones anteriores ha contado con figuras como Isabel San Sebastián, Luz Gabás o Emilio Lara.