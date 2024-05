Las Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: Quien nísperos come...

Me gustan los nísperos, pero tienen que ser muy dulces. En caso contrario se convierten en una fruta sin gracia, desdeñable. Viene a mi memoria que cuando llegaba la temporada de consumirlos -por estas mismas fechas- mi padre repetía en la mesa a la hora de la comida “quien nísperos come, bebe cerveza, espárragos chupa y besa a una vieja, ni come, ni bebe, ni chupa, ni besa”. Pues consideraba que las conclusiones eran obvias, casi nunca remató el refrán con la apostilla que lo completa. No hurtó la continuación, en todo caso, a la curiosidad de mis dilectos oyentes. “Pero si el níspero es dulce, fría la cerveza, el espárrago tierno y madre la vieja, se come, se bebe, se chupa y se besa”. Hay cervezas que ni frías, pero ante una “Alcázar leyenda” supongo que alcanzaremos el consenso.

Sirvan estas consideraciones paremiológicas para dictaminar que todo anverso tiene un reverso en el que el éxito de la empresa depende del afán con el que la misma se acometa. Leo con satisfacción que el Parque Natural de Despeñaperros doblará la superficie al incluir parajes de los términos de Aldeaquemada, Vilches, Navas de San Juan y Santisteban del Puerto. Los alcaldes, satisfechos. Los habitantes de las localidades, ilusionados, vislumbran la ocasión de mejorar la economía de sus pueblos con la proyección turística. Parece que los espárragos están tiernos, aunque según el saber popular vayamos un poco tarde: “los de abril “pa” mí, los de mayo “pa” mi caballo”, por más que la versión canónica de este refrán sea más social y reivindicativa “…los de mayo “pa” el amo”.

Resueltas las certezas de los nísperos, los espárragos y la cerveza, lo del beso a una madre debería ser todo cuesta abajo. Se equivocan. Los hijos aman a las madres excepto cuando adquiere sentido metafórico para referirse a la tierra natal. A Jaén sus vástagos la tratan fatal. Desprecio, dentelladas, olvido, desapego, indolencia, desidia, abandono, incuria… Sustantivos que se me han venido del tirón a las teclas del ordenador sin necesidad de consultar ningún diccionario de sinónimos. Sigo sin entender la retirada del expediente de “Los Paisajes del Olivar” para su designación como Patrimonio Mundial. Contemplo con resignación indignada que pasados los primeros ardores reivindicativos la recuperación de la iniciativa languidece. Me temo que asistimos a otro fracaso de los que andando los tiempos sólo nos cabrá decir que ni comimos, ni bebimos, ni chupamos. Por supuesto de besos, besuqueos y morreos ni hablamos.

Palabras, divinas palabras