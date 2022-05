Las divinas palabras de Ernesto Medina. Hoy: El Almendral

Fui advertido por mi hermano Jesús: “en el Almendral tienes unas divinas palabras. Es un espectáculo”. Seguí su consejo. Me fui a pasearlo. Ésta es sin aderezos la historia de dos horas.













En el cantón de la calle las Novias le pregunté a un barrendero dónde empezaba el barrio. Acabamos hablando de Juan Carlos García, el torero del Almendral. Convinimos en que por calidad y bravura debió merecer ser figura del escalafón taurino, pero probablemente la falta de padrinazgo lo privó del triunfo a pesar de haber toreado corridas duras en Las Ventas y Pamplona.









En el dédalo de las cuestas, impoluto y resplandeciente, requerí de un vecino dónde estaban los murales, “siga derecho y cuando llegue al supermercado de Dimas, él se lo explica”. Unos minutos después un señor me hacía señales con la mano mientras hablaba por el móvil. Ambos sonreímos, “me estaban avisando de que venía. Espere un momento que cierro la tienda y lo acompaño”.









Dimas, el presidente de la Asociación de Vecinos “Entre Cantones”, me enseñó los murales que decoran las calles. Vimos los escalones pintados de rosa por la lucha contra el cáncer de mama. No había ruidos. Ni casas en venta, “había dos abandonadas, pero nosotros mismos la hemos tapiado y decorado para evitar problemas”. Flores, “los maceteros son troncos de pino. Y un vecino utiliza neumáticos para sacar cisnes como éste”. Tranquilidad. Orgullo, “en aquella curva, donde está la antena de telefonía queremos hacer un mirador”. Otro vecino añadió, “hay unas puestas de sol que alucinas”. Dimas me contó que estaban repoblando la ladera del Castillo con almendros y encinas. “Si nos dan permiso, por aquí construiremos unas escaleras de madera a la Carretera de Circunvalación. No necesitamos más ayuda que la autorización”.





Con mucho, muchísimo menos de sus catorce murales, de sus calles enjalbegadas, de los maceteros reciclados llenos de flores en cualquier ciudad de Europa un barrio como éste se convierte en una atracción turística. Añadan, dilectos oyentes, las vistas a Sierra Mágina, al Castillo, a la Pandera. Hasta el nombre de sus calles es hermoso: Caridad, Los Almendros, Alta de Santa Ana, Puerto Alto…









Regresé henchida el alma de satisfacción social. Convencido de que nuestra ciudad, como he dicho tantas veces, sólo requiere un poco de cariño. Y en El Almendral se lo dan con creces. No dejen que se lo cuenten. Véanlo y disfruten. A cinco minutos de la Catedral. Tan cerca, tan importante.

Palabras, divinas palabras.