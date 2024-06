Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: gente

Hipno es el dios del sueño, un ser alado que mientras recorre la superficie de los mares y la tierra aletarga a los seres vivos. En la mitología grecorromana apenas una divinidad difusa que se confunde con la noche y el olvido. Sin embargo, la única leyenda en la que aparece es hermosa. Cuando Hipno se hubo enamorado de Endimión, le concedió el don o el castigo - ¿quién sabe? – de dormir con los ojos abiertos para que siempre pudiera estar contemplando el rostro de su amante.

Anoche mismo me preguntaba mi buen amigo David sobre mi proceloso tránsito a la jubilación. Fui sincero. “Echo de menos el trabajo. Los últimos años tenía miedo de despertarme cada mañana. Salir del sueño era enfrentarme a los problemas y a la dureza cotidiana. Sin embargo, rompía esa malla protectora de Hipno, en la que me hubiera cobijado indefinidamente, porque la compañía de mi equipo directivo me inyectaba en vena tanto cariño que me creía el dueño del mundo”.

Si no tenía a mano esta bombona de oxígeno, recurría a otras fuentes vivificantes: mis hermanos; mi hijo; mis padres hasta que la ley de la vida los aparcó en el arcén, agotada la batería; un puñado de amigos y esas personas que siempre están. Por supuesto, omnipresente, la Santísima Trinidad de COPE Jaén: Ángel López, Antonio Agudo y César Carcelén. Llevo tiempo con el deseo de agradecer, sin ñoñerías, el bien que todos me procuran. Pero no hallaba el cómo.

La solución me la ha brindado “La escuela”, la última obra que los chicos de Acrobalia, Antonio Cobos y Juan Vacas al frente, representarán dentro de diez días en el Infanta Leonor. Uno de sus personajes cita un poema de Mario Benedetti, “la gente que me gusta”. Ese texto alberga todos mis homenajes y gratitudes. Permítanme una selección.

“Me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida…

La sensibilidad, el coraje, la solidaridad, la bondad, el respeto, la tranquilidad, los valores, la alegría, la humildad, la fe, la felicidad, el tacto, la confianza, la esperanza, el agradecimiento, la sabiduría, los sueños, el arrepentimiento y el amor para los demás y propio son cosas fundamentales para llamarse GENTE.

Con gente como ésa, me comprometo para lo que sea por el resto de mi vida, ya que, por tenerlos junto a mí, me doy por bien retribuido”.

Quizá a alguno de ustedes, dilectos oyentes, también les sirva.





Palabras, divinas palabras





