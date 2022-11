Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Asuntos Chuléricos II

Un número de teléfono desconocido. Tentado estuve de ignorarlo ante el temor de que fuera una llamada comercial. No obstante, dado que estos delitos suelen cometerse indefectiblemente a la hora de la siesta y eran las ocho de la noche, respondí.

“¿Ernesto Medina? Nos han dado su teléfono los de COPE Jaén. Perdone que lo molestemos a estas horas, pero tenemos un problema que tiene que ver con usted. Soy el responsable de la exposición rótulos chuléricos de la que usted habló la semana pasada. La que ha liado”. Me encogí de hombros. Cuando hube sido consciente de que no podían ver mi gesto de extrañeza, pregunté qué pasaba. “En realidad, nada malo. Ha venido mucha gente. Algunos siguen su ejemplo del cartel del Kist y echan el rato recordando delante del establecimiento de su predilección. Hasta ahí bien. Algunos se decepcionan porque no hay recuerdos a la venta. También ha habido quien ha preguntado por la hora a la que se aparece el vigilante que a usted –“por favor, tutéame”, lo interrumpí- que a ti te dio ánimos. Ha aumentado el número de visitas con lo cual todos contentos”.

Esta vez acompañé con palabras mi encogimiento de hombros, “la gente necesita, necesitamos esperanza. Sobre todo, en las cuestiones personales. Lo que más cura las almas es confiar en que aquello tan hermoso que sucedió volverá a repetirse: la cafetería donde vimos a España ganar el Mundial; la barra del primer beso, inesperado, casi furtivo y ¡tan dulce!; la zapatería que te vendió aquel par tan “chulérico” para el acto de graduación; la heladería en que los padres le compraron el primer helado de chocolate a su hijo pequeño, que se llenó de churretes; o el restaurante de aquella cena romántica en la que ambos dijeron que sí, que por supuesto”. Suspiré. “¿Cuál es el problema y qué tiene que ver conmigo?”.

“Seguro que has visto las noticias sobre los activistas que tiran sopa de tomate a los cuadros de Van Gogh o se pegan las manos al marco de “La maja vestida” de Goya. Pues la moda también ha llegado a Jaén. No exactamente igual, pero casi. Hay una señora mayor, muy agradable por otra parte, que se ha encadenado a los caballos de Cubero. Ha sacado además una espada, una falcata ibérica según ella, con la promesa de que se corta el cuello si no bajas a verla. Se niega a contarnos nada más. Su única exigencia es hablar contigo. Si te parece, va un coche de la policía municipal a recogerte”.

Palabras, divinas palabras