Jaén - Huelma
Hablamos con Manuel Valdivia y Vicente García sobre el presente y el futuro de la UNED

Vicente Ruiz es el nuevo director de la UNED en Jaén en sustitución de Manuel Valdivia que finaliza su etapa por jubilación. El nuevo equipo directivo se completa con Juan José Magaña como nuevo secretario

Ángel LópezTomás Díaz

Jaén - Publicado el

