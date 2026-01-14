La Guardia de Jaén se entrega a San Sebastián: pólvora, devoción y tradición en sus fiestas más queridas

El municipio de La Guardia de Jaén se prepara para vivir sus días más especiales con la celebración de las fiestas en honor a San Sebastián, que tendrán lugar del 19 al 22 de enero. Se trata de una de las citas más importantes del calendario local, un evento que marca el corazón de sus vecinos y que fusiona de manera única la devoción centenaria, el fervor popular y un profundo respeto por la tradición. Durante estos días, el pueblo se transforma en un hervidero de actividad que atrae no solo a los guardeños, sino también a numerosos visitantes.

Un programa fiel a la tradición

El Ayuntamiento, a través de la concejalía de Festejos que dirige José Miguel Jiménez, ha diseñado un programa lúdico que, aunque introduce novedades, se mantiene fiel a sus raíces. Como explica el concejal, son "muy conservadores en el aspecto lúdico, porque lo que funciona, creemos que debemos de mantenerlo”. Este año, las fiestas arrancan con el concierto del mítico grupo Medina Azahara, seguido de una jornada dedicada a los más pequeños el día 18. Las verbenas y la música llenarán la caseta municipal a partir del 19 por la noche, dando paso a los días grandes de la celebración.

Lo que funciona, creemos que debemos de mantenerlo" José Miguel Jiménez

El día 20, día grande del patrón, el Ayuntamiento ofrecerá una copa de vino y un aperitivo en el pabellón municipal, una invitación abierta a todos los vecinos y visitantes para celebrar juntos. Según el concejal, las fiestas de San Sebastián, junto a las de la Divina Pastora en agosto, son las más visitadas del año, y destaca el carácter acogedor de los guardeños: "La gente se vuelca con todas las personas que nos visitan y se crea un ambiente muy bueno".

Pólvora, devoción y sentimiento

El alma de la fiesta reside en sus actos religiosos, organizados por la Cofradía de San Sebastián. El programa incluye dos procesiones. La primera, el día 20 por la tarde, recorre las calles entre salvas de escopetas, un sonido característico que inunda el ambiente. La segunda, el día 21, es uno de los momentos más emotivos: el santo es llevado a la era de San Sebastián para bendecir los campos, una tradición que se remonta a las rogativas contra la peste. Este día, la imagen va acompañada por el cuerpo de gastadores de la Legión, que añade un toque solemne y marcial a la jornada.

Ser hermano mayor es una distinción que se espera durante años. Este año, el abanderado es José Ramón Díaz, quien tras 18 años de espera se convertirá en hermano mayor el próximo día 21. Para él, es "muchísimo honor" y un momento de profunda emoción, ya que la devoción le viene de su abuelo y de su padre. La emoción es tan intensa que, como él mismo reconoce, "ya ves que las lágrimas están aflorando, es muy emocionante”.

Ya ves que las lágrimas están aflorando, es muy emocionante" José Ramón Díaz

Desde la cofradía, con cerca de 420 hermanos, se trabaja para mantener viva la llama de la tradición y transmitirla a las nuevas generaciones. Juan Fran, secretario de la cofradía y exhermano mayor, destaca la necesidad de que los jóvenes se impliquen para asegurar el futuro de una de las devociones más arraigadas del municipio.

La Guardia, una 'Puerta de Culturas' por descubrir

Las fiestas son también una oportunidad única para descubrir el vasto patrimonio de La Guardia, cuyo lema turístico es "Puerta de Culturas", como explica el técnico de turismo, Juan López. Su enclave estratégico ha sido hogar de íberos, romanos, visigodos y musulmanes. El imponente Castillo de la Guardia, la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción o el Lavadero de la II República son solo algunas de las joyas que el visitante puede explorar, en un municipio que es un pulmón verde a pocos pasos de la capital.

La celebración está también ligada a la gastronomía y a los productos locales. Un ejemplo es el aceite de oliva virgen extra Señorío de Mesía, de la Sociedad Cooperativa Andaluza San Sebastián. Su presidente, Antonio Godino, subraya que la cooperativa es la empresa más potente del pueblo y una fuente de riqueza fundamental, defendiendo el valor y la calidad excepcional del aceite que proviene del olivar tradicional de la zona.

Finalmente, el alcalde de La Guardia, Juan Morillo, vive estas fiestas entre la euforia y la responsabilidad. El regidor ha hecho un llamamiento a la convivencia, pidiendo a sus vecinos que sean "muy acogedores con la gente que nos visite" para que la experiencia sea inolvidable y repitan el próximo año. Un mensaje de unión para unas fiestas que, como él mismo afirma, aparcan cualquier ideología para celebrar lo que todos los guardeños llevan en el corazón: su patrón San Sebastián.