Ernesto Medina tacha de 'futilidad' la ley de Montero sobre el andaluz para 'entretener al gentío'

El profesor y columnista Ernesto Medina ha dedicado su columna 'Las Divinas Palabras' a la reciente propuesta de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, sobre una ley de las lenguas andaluzas. Medina ha calificado la iniciativa como una 'futilidad para entretener al gentío' y una distracción de los problemas reales.

Una ocurrencia para distraer

Según Medina, la propuesta es una 'ocurrencia' que sus 'fontaneros' le han proporcionado para que 'durante un día cope los titulares de prensa' y desvíe la atención sobre 'la vivienda, la corrupción o la carestía de la vida'. El periodista ha señalado que la vicepresidenta lanzó la idea durante un mitin en Jaén, donde no ofreció soluciones a 'problemas endémicos' de la provincia como los ferrocarriles o las autovías.

El andaluz, un dialecto sin debate

Medina ha precisado en su texto que 'el andaluz no es una lengua, sino un dialecto del español' con sus propias peculiaridades orales, y ha asegurado que "no existe el debate lingüístico en Andalucía".

No existe el debate lingüístico en Andalucía" Ernesto Medina

Además, ha recordado que numerosos filólogos ya han investigado el tema, citando como ejemplos el 'Atlas Lingüístico y Etnográfico de Andalucía' de Manuel Albar o el 'Vocabulario Andaluz' de Alcalá Venceslada.

El columnista también ha sido crítico con la forma de expresarse de la ministra, de quien ha dicho que tiene una "endiablada sintaxis", y ha terminado por calificar su propuesta de ley como una "patochá", en palabras de su abuela.