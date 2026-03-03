AM System celebra los 60 años de COPE Jaén y se vuelca en la inteligencia artificial

Con motivo del 60 aniversario de COPE Jaén, la emisora celebra su trayectoria junto a empresas emblemáticas de la provincia. Una de ellas es AM System, una compañía de software con más de 38 años de historia que ha sido testigo y partícipe del crecimiento local. Su director general, Sebastián Moya, ha repasado el presente y futuro de una empresa que representa el talento, la innovación y el emprendimiento jiennense.

Crecimiento y madurez empresarial

AM System se encuentra en un momento dulce. "Hemos conseguido duplicar las ventas en los 3 últimos años, una cifra realmente importante", ha afirmado Moya. Este éxito se debe, en gran parte, a la madurez de su solución 100% cloud, un proyecto que comenzaron hace una década y que ahora está consolidado, lo que sitúa a la compañía en "una fase muy importante de crecimiento".

El reto de la inteligencia artificial

El próximo gran paso para la empresa es la inteligencia artificial. Según Moya, la IA "va a cambiar mucho el entorno de trabajo" y en una empresa tecnológica como la suya ya está presente "cada segundo". El objetivo es alcanzar una integración perfecta de sus soluciones con las nuevas capacidades que ofrece esta tecnología. "Habrá una integración perfecta de nuestras propias soluciones con lo que nos aporta la IA", ha destacado.

Habrá una integración perfecta de nuestras propias soluciones con lo que nos aporta la IA" Sebastián Moya

Actualmente, la compañía ya está inyectando IA en algunos de sus procesos. Uno de los usos más concretos es la mejora de su propio código de programación. La inteligencia artificial les permite analizar y utilizar "millones de instrucciones que escriben otros fabricantes" para optimizar los sistemas que desarrollan. El fin último es dotar a las empresas de una tecnología que les permita ser más eficaces y tener un mejor control de sus procesos y costes.

Lejos de verla como un riesgo, Sebastián Moya considera que la IA es una herramienta clave para el futuro. "No es una amenaza, es, sencillamente, una oportunidad que nos ofrecen toda esta cantidad de información almacenada", ha explicado. En su opinión, es una tecnología que puede ser utilizada por "cualquier empresa en cualquier actividad" para mejorar y tomar mejores decisiones.