ECONOMÍA Y FINANZAS CON ANTONIO HERNÁNDEZ BERNAL Y RENTA 4 BANCO | 14 OCT 2024 |

Después del parón de los meses de verano, vamos a hacer un pequeño repaso de qué ha ocurrido con los mercados financieros y con la economía en general en este tiempo, unas semanas marcadas tanto por la guerra comercial como por las tensiones geopolíticas, algo que hacemos con Antonio Hernández Bernal y los amigos de Renta 4 Banco

Economía y finanzas con Antonio Hernández Bernal y Renta 4 Banco| 30 SEP 2024 |
Ángel López

Jaén - Publicado el

1 min lectura

