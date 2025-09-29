ECONOMÍA Y FINANZAS CON ANTONIO HERNÁNDEZ BERNAL Y RENTA 4 BANCO | 14 OCT 2024 |
Después del parón de los meses de verano, vamos a hacer un pequeño repaso de qué ha ocurrido con los mercados financieros y con la economía en general en este tiempo, unas semanas marcadas tanto por la guerra comercial como por las tensiones geopolíticas, algo que hacemos con Antonio Hernández Bernal y los amigos de Renta 4 Banco
Jaén - Publicado el
1 min lectura
