Las divinas palabras de Ernesto Medina

Dixitque Deus: Fiat lux. Et facta es lux. Et vidit Deus lucem quod esset bona. Y dijo Dios. Hágase la luz. Y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena. Génesis, 1,3-4.

Y tanto que era buena. La cita bíblica que antecede me ha supuesto levantarme del sillón. He tenido que localizar en mi biblioteca la Vulgata. Estaba llena de polvo por falta de uso. Tanto que casi hubiera podido modelar una nueva Eva. En condiciones normales hubiera googleado -Violeta dixit- el versículo en el ordenador. Respuesta inmediata. Selecciono el texto, corto y copio. Todo ventajas, salvo el insignificante inconveniente de que no podría haber escrito estas palabras, divinas palabras por falta de tema.

A la “Alcázar leyenda” del medio día me han invitado La Dama de Cubero y Culcas porque ellos, a la antigua usanza, llevaban unos billetes de euros. “Si llegas a decir que si teníamos “cash” e incluso “líquido” no te la bebes. Que lo sepas, que los modernos sois incapaces de resolver una eventualidad como ésta”.

Dado que me he quedado calladito me han pagado otra. Puesto que su cocina es de gas han tenido a bien invitarme a lentejas con chorizo. En una cafetera italiana de toda la vida han preparado el café. Se han dado un piquito. Al verse sorprendidos en el lance amoroso han comentado con pena, por solidaridad y empatía, la cantidad de corazones palpitantes que se han quedado colgados en Whatsapp. De ahí a los tópicos, un paso: “los transistores de pilas. Las puertas de los aparcamientos bloqueadas. Sin conexión a Internet. La gente buscando los restos de las velas de la procesión de Jueves Santo. El dominó en lugar de los videojuegos para pasar la tarde. Me he acordado de que hace poco me dijo Violeta de coña ante uno de los arcaísmos que me complazco en utilizar de cuando en vez que lamentaba no poder contestarme por medio de palomas mensajeras. Pues la tarde del lunes las eché de menos.

Y aquí ando dilatando poner final a este artículo con el recurso de otra cita bíblica para glosar la fugacidad e inconsistencia de nuestra vida actual en la que un apagón nos sume en la más absoluta obscuridad, permítaseme el pleonasmo. También en el Génesis 3,19 he encontrado el famoso “quia pulvis es et in pulverem reverteris”. Otro día me explayo, dilectos oyentes, porque está a punto de morir la batería del or-de-na-dor por-tá…

Palabras, divinas palabras