LAS DIVINAS PALABRAS DE ERNESTO MEDINA | 15 JULIO 2025

No me gusta el nombre. Quizá porque pierda el romanticismo del callejero antiguo. Tal vez sea la impersonalidad de la denominación. Mi abuela decía el “Camino de la Estación”, nada de “Paseo de la Estación”. En la plaza de la Estación de Autobuses había una fuente con tritones y en RENFE no había más que una cantina sin trenes. Pero como los tiempos evolucionan que es una barbaridad, en Jaén se discute sobre la “estación intermodal”. Nombre tan sonoro responde a que en un solo lugar se agrupan diversos ¡modos de transporte! Mal empezamos. Para que sea intermodal han de concurrir al menos dos medios de transporte distintos. Hay que ser muy generoso, mucho, para considerar que en Jaén el tren es un medio de transporte y no una ensoñación estival, trastocada en pesadilla durante los intervalos que concede el insomnio en las noches de calor sofocante.

Sin embargo, consolémonos. La otra opción denominativa era todavía peor: ¡estación de conmutaje de modo mixto! En todo caso, la pregunta no es cómo se llamará el invento, sino dónde y cuándo.

Empecemos por lo fácil, la ubicación. Lo de fácil es un decir porque todavía no está claro si la estación de autobuses se mantendrá donde está. En ese caso, la estación intermodal a hacer puñetas. Dicen que Granada, que la sacó del centro urbano, se está planteando recular. Si se opta por el cambio, hay propuestas alternativas: por ejemplo, Vaciacostales, punto de partida del tranvía si es que algún día es. Pero eso complica la unificación con el tren, en el supuesto de que para el año en que se agrupen los transportes todavía haya alguna locomotora que llegue a Jaén.

No estoy un pelín escéptico. Mi desengaño alcanza hasta los tuétanos a la vista de cómo se las gastan nuestros munícipes. El alcalde Julio Millán, PSOE, ha proclamado hace unos días que renuncia a la intermodal porque la Junta de Andalucía, PP, no sabe más que poner obstáculos. Cuando el regidor era Agustín González, PP, la responsabilidad era del Ministerio de Transportes, PSOE, del que dependía el asunto ferroviario. Ambos partidos todavía se guardan los comodines de echarles las culpas a “Periquillo el de los palotes” o al “sursum corda”.

¿Pesimista yo? Pues consideren que todavía no he hablado del soterramiento de las vías del tren. Sin embargo, seamos constructivos. Sugiero que se cree una comisión para buscarle nombre a la estación o estaciones. Tampoco habrá acuerdo, pero a falta de proyectos tangibles en un tiempo razonable estaremos de lo más entretenidos.

Palabras, divinas palabras.