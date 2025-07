LAS DIVINAS PALABRAS DE ERNESTO MEDINA | 08 JULIO 2025

Humillado en mi terreno. Yo presumía, quizá aventuradamente, de conocimientos filológicos y va Violeta, cuyos campos profesionales distan mucho de la lexicología, y me para los pies. En seco. Rotura total de los ligamentos del tobillo. O al menos así lo siente mi maltrecho orgullo de escritor. Me estaba contando sobre los avatares de su trabajo, “tengo un compañero que es pejiguero porque…”. La interrumpí. “Perdona, se dice “pejigueras”. De toda la vida. Eres un pejigueras”. Sonrió con la mueca de la superioridad. “Míralo en el diccionario de la Academia”. Que llevaba razón la muy… “Pejiguero, a. adjetivo coloquial. Fastidioso, latoso”. Vislumbré una posibilidad, remota, pero una ocasión al fin y al cabo de restituir parte de mi honor mancillado. La segunda acepción del diccionario de la RAE proclama “sustantivo femenino coloquial. Cosa que, sin aportar gran provecho, acarrea problemas y dificultades”. Me batí en prudente retirada. Hubiera alegado con razón que la expresión correcta hubiera sido “mi compañero es una pejiguera”. Y que del plural ni asomo.

No dormí. A medianoche, sin que mediara insomnio por el sofoco veraniego, me fui a consultar el “Vocabulario andaluz” de Antonio Alcalá Venceslada. “Acude en mi auxilio, insigne maestro”, yo imploraba. Nones. Lo mismito que la Academia. Tan pronto como hube amanecido efectué, a la desesperada, consultas entre familiares y amigos. Giennenses todos ellos. Que sólo utilizaban el plural y desconocían que existiera pejiguero. La etimología, aunque Joan Coromines escribe con “g” y “g”, es clara. De latín “persicaria”, y a su vez de “persicum”, melocotón, aunque otros lo establecen como sinónimo del “duraznillo”, una planta que crece en la orilla de los ríos.

En fin, que entre dimes y diretes me he puesto un pelín pejigueras con la palabra de marras. Supongo que la interiorizo por pertenecer al acervo de los giennenses. Pues la actualidad local es de un “pejigueras” que asusta. Problemas cotidianos en los trenes que se suponen que salen o vienen a Jaén. El tranvía de larguísimo recorrido, en sentido figurado, claro. La limpieza del solar de San Andrés que veinticinco años después sigue esperando destino. El parque acuático de Valdeastillas, un ruinón de ocho millones de euros, quizás, quizás, quizás… tenga uso turístico transcurridos tres lustros. Más lo que ustedes, dilectos oyentes, gusten añadir.

Que me da igual lo que diga Violeta, el sursum corda o el diccionario de la Academia. Los responsables de tamaños desaguisados son unos pejigueras. Pejigueras, pejigueras, pejigueras…algo consuela, no se crean. Pejigueras, pejigueras y mil veces pejigueras.

Palabras, divinas palabras.