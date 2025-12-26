La cartelera se renueva con la parodia de 'Anaconda', el drama de Jarmusch y la animación de 'Bob Esponja'

La cartelera de Multicines La Loma se ha actualizado con tres estrenos destacados que cubren géneros muy diversos. El experto en cine Ernesto Medina ha detallado en su espacio de COPE las novedades, que incluyen una comedia paródica, un drama familiar de autor y una nueva película de animación, ofreciendo así opciones para todos los gustos.

Animación para toda la familia

El primero de los estrenos es Bob Esponja, una aventura pirata, la cuarta entrega cinematográfica del popular personaje de animación. La película se presenta como una opción de taquilla fácil para el público familiar, aprovechando el periodo vacacional para llevar a los niños al cine.

Humor gamberro y paródico

Para los amantes de la comedia, llega una nueva versión de Anaconda, que parodia la famosa película de terror de 1997. Protagonizada por Jack Black, esta cinta busca distanciarse del original con un enfoque que, según las primeras críticas, destaca por su "humor gamberro y ácido y corrosivo", recordando en parte a títulos como Jumanji.

Tiene un humor gamberro y es ácido y corrosivo" Ernesto Medina

El drama de autor que divide

La propuesta más seria de la semana es Father Mother Sister Brother, del director Jim Jarmusch. Medina advierte que Jarmusch es un cineasta que "o te gusta o lo odias". La película, ganadora del León de Oro en Venecia, está rodada en tres partes (Estados Unidos, Dublín y París) y aborda el siempre complejo tema del conflicto familiar.

Lo peor de la película ya de entrada es el título" Ernesto Medina

El propio título ha sido objeto de comentario, ya que para el crítico, "lo peor de la película ya de entrada es el título". No obstante, la recomienda para quienes disfrutan del cine de autor y la compara con referentes como Agosto. Estos estrenos se suman a otros títulos que continúan en cartelera como Avatar, película que a Medina le ha parecido "insoportable".