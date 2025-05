CAMINAR EN MAYÚSCULAS, CON MIGUEL LECHUGA | 22 MAYO 2025

Jaén - Publicado el 22 may 2025, 07:43

En la Iglesia ya tenemos un nuevo Papa, León XIV. Mucho se está escribiendo y diciendo de él en estos primeros días de su pontificado. Los cristianos lo recibimos con alegría y esperanza para seguir caminando guiados por el Espíritu Santo. Reflexiono motivado por sus palabras pronunciadas en su primera aparición en San Pedro. Nos deseó paz, una paz que proviene del amor incondicional que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Nos dijo que el “mal no prevalecerá”, que sin miedo y unidos sigamos adelante, construyendo puentes con el diálogo, con el encuentro. Fueron palabras que no se las debe llevar el viento, fueron palabras que deben conquistar nuestro corazón para hacerlas realidad en nuestros ambientes cotidianos del día a día. Con nuestro trabajo, actitudes, pensamientos y deseos, podemos lograr esa paz tan deseada que a veces se nos escapa. Buscar más lo que nos une que lo que nos separa, alejarnos de los miedos, así caminaremos en paz y aportaremos nuestro granito de arena para que el mal no prevalezca.

Miguel Lechuga Viedma