Caminar en mayúsculas con Miguel Lechuga. Hoy: Paciencia

Estaba en misa el pasado fin de semana y me encantó que durante la homilía el sacerdote hablara de la paciencia, tan necesaria para que la semilla germine en la tierra, tan necesaria para no perder la calma, para no desesperarse y que la impulsividad nos descontrole. Paciencia con la familia, los jefes, los amigos, los conocidos… paciencia con uno mismo, para saber esperar y otorgarle a cada persona, a cada situación, su tiempo. Paciencia para, con humildad, no creernos que somos los más importantes. Paciencia para no caer en las redes simplistas de “lo quiero ya”, “me apetece”, “no me apetece”. No es fácil cultivar la paciencia con optimismo, no es fácil aprender a saber esperar y discernir lo más valioso. Tenemos una maestra que hace mucho tiempo nos lo dejó claro: “Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Confianza y fe viva mantenga el alma, quien cree y espera, todo lo alcanza”. Santa Teresa de Jesús.