Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Cortar de raíz

En mi mesa de trabajo de casa tengo unas grandes tijeras, con ellas, de forma simbólica, quiero cortar de raíz las comparaciones con los demás; los prejuicios; el tratar de impresionar a los otros; decir sí cuando en realidad quiero decir que no; culparme por los errores del pasado; responsabilizarme por las decisiones de los demás; preocuparme por lo que otras personas puedan opinar de mí; la idea de “piensa mal y acertarás”; etcétera.

Quiero cortar de raíz todo aquello que perturbe mi paz, que me cree malestar; no es nada fácil, no siempre lo consigo, me caigo, me levanto, me vuelvo a caer, pero siempre vuelvo a retomar.

Los obstáculos son para superarlos; las caídas, para salir más fortalecidos de ellas; los inconvenientes, para descubrir qué es lo más conveniente; lo tengo claro, solo así es la única manera de CAMINAR en mayúscula, haciéndose fuerte con la experiencia, creciendo con las vivencias, despejando del camino el lastre que nos sobra; solo así estaré más cerca del prójimo, más cerca del Señor.



Miguel Lechuga Viedma