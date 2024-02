Caminar en Mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: Atrévete a ser tu mejor versión

En la calle me fijé en el anuncio de una entidad bancaria que en letras grandes decía así: “Atrévete a ser tu mejor versión”; y en letras más pequeñas: “Te atreves, y la vida se abre…”. Desde el punto de vista comercial el anuncio no tuvo efecto en mí, pero reconozco que el texto del cartel sí que me hizo pensar, ¿cuál puede ser mi mejor versión? Y es entonces cuando recordé, como creyente, que mi mejor versión tiene que ser fruto de la coincidencia entre las palabras y los hechos. Solo así seré congruente, solo así podré ser un buen testigo del Evangelio. No es fácil, a veces, inconscientemente y por distintos motivos, mis palabras pueden estar contrariadas por mis hechos. Por ello, por el daño y el mal ejemplo que pueda causar, de forma atrevida y consciente tengo que revisar mis actos a la luz del Evangelio y procurar que mi mejor versión sea la congruencia. La hipocresía es muy fea, cierra puertas y corazones. Ser coherente genera confianza y con ella la vida se abre a vivencias inolvidables. ¿Te atreves?



Miguel Lechuga Viedma