Caminar en mayúsculas, con Miguel Lechuga. Hoy: 25 años de bendiciones

Hoy me permito la licencia de tener muy presente en este audio a una persona muy especial, mi esposa. Fue un siete de junio de hace veinticinco años cuando nos casamos, ¡qué bonito es compartir este aniversario, de bodas de plata, a través de las ondas de la radio! Se han pasado muy rápido y el balance no puede ser mejor, porque si hoy tuviera que volver a decir “sí”, no lo dudaría. Evidentemente no ha sido un camino de rosas ni un cuento de hadas, pero sí ha sido, y lo sigue siendo, una historia de amor única e irrepetible, como lo somos cada uno de nosotros. Una historia, con unos hijos preciosos, en la que el amor nos ha bendecido con hechos imborrables; la Fe nos ha señalado caminos de esperanza; y la fortaleza no nos ha doblegado en esos malos momentos en los que parece que la noche nunca se apaga. He vivido momentos mágicos, he gozado de sus miradas, he escuchado preciosas palabras, y me siento tan inmensamente agradecido y bendecido por el Señor, que solo le pido una cosa: seguir disfrutando con ellos.



Miguel Lechuga Viedma