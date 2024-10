CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 10 OCT 2024

Paz, serenidad y alegría son palabras con las que recientemente un matrimonio ha definido su experiencia de una “Escapada para tres”. No es para menos, esta iniciativa, organizada y regalada por los Equipos de Nuestra Señora, que es un movimiento internacional de matrimonios cristianos que buscan descubrir y vivir la riqueza del sacramento del matrimonio, se va a celebrar el próximo día 27 de octubre en la Casa de la Iglesia en Jaén y te animo a que te apuntes. Si quieres pararte en mitad de la rutina y mirar la vida con mirada diferente, apúntate; si quieres que el amor entre tú y tu pareja aumente y se fortalezca, apúntate; si deseáis descubrir juntos herramientas para crecer y que vuestra alegría sea mayor, no lo dudéis, apuntaros a esta “Escapara para tres”, un encuentro de un solo día que no olvidarás el resto de tu vida. En la página web de nuestra diócesis estará toda la información para inscribiros. Una experiencia gratuita de un valor incalculable. Un día para vosotros, un día para vuestra familia.

Miguel Lechuga Viedma