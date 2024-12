CAMINAR EN MAYÚSCULAS | 05 DIC 2024

El otro día en misa varios adultos y niños se acercaron a un micrófono para hablar, comenzaron los adultos con el micrófono a su altura y se les escuchó perfectamente, después lo hicieron los niños con la parte alta del micrófono doblada hacia abajo, pero ya no se les escuchó tan bien; entonces el sacerdote se acercó, bajo el soporte del micro a la altura adecuada para ellos y entonces sí que los pudimos escuchar con nitidez. Este gesto sencillo pero eficaz me recordó a las innumerables ocasiones en que los adultos no nos ponemos a la “altura” de los más pequeños, juzgamos sus circunstancias según nuestra forma de pensar y nos empeñamos en resolver el posible problema según nuestro punto de vista. Esto nos puede suceder con nuestros hijos, adolescentes, alumnos e incluso con otros adultos. Muchas veces no preparamos el ambiente idóneo para escuchar o no estamos lo hábilmente receptivos para comprender. No se trata de mirar desde nuestra altura, se trata de observar a la altura del otro, del que nos necesita.