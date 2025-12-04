El arte urbano de Jaén se enfrenta a su gran enemigo: los aparatos de aire acondicionado

Ernesto Medina ha reflexionado en su columna semanal ‘Las divinas palabras’ de la cadena COPE sobre el estado estético de la ciudad de Jaén. Medina ha celebrado la iniciativa ‘Jaén Pinta’, que está llenando de murales la capital, pero ha lamentado la presencia de elementos que, a su juicio, desmerecen estas obras de arte, como los aparatos de aire acondicionado.

Un enemigo en las fachadas

La reflexión ha surgido mientras observaba al artista Manolo Mesa trabajar en un nuevo mural que representa la cerámica ubetense en la esquina de las calles Puerta del Ángel y Tablerón. A pesar de calificar la obra y la iniciativa como “una pasada”, Medina ha señalado su principal objeción: “En mitad del mural, luce un aparato de aire acondicionado que afea, desmerece y ensucia la obra”.

El columnista ha calificado el aparato como una “excrecencia” o “pústula” y ha mencionado que el mismo problema afecta a otros puntos de la ciudad, como la cariátide de la calle Campanas. Medina ha relatado cómo, por curiosidad, empezó a contar las máquinas de aire acondicionado en su camino a la emisora, llegando a “medio millar” en apenas 200 metros, lo que le ha llevado a lamentar la falta de una ordenanza municipal que sancione este “atentado contra la estética urbana”.

Propuestas de futuro

A pesar de considerar “utópico” que se prohíban estos aparatos en las fachadas, Medina ha propuesto como solución establecer ayudas para que, en un plazo de 10 años, todos los compresores sean reubicados. En un afán constructivo, también ha sugerido una nueva temática para los murales: “Píntese una locomotora de vapor, humeante, con perspectiva tridimensional galopando por los olivares”, como homenaje a los proyectos ferroviarios fallidos en Jaén.

Esta última idea conecta con la actualidad política, ya que el PP ha solicitado recientemente una vía de alta velocidad por Despeñaperros, una propuesta que, según Medina, “no se acordaron cuando mandaban”. El periodista se ha mostrado escéptico sobre el futuro de la iniciativa, sugiriendo que podría ser un lema para otro mural: “Donde dije digo, digo Diego”.