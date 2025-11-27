Arranca el Adviento: el camino de la esperanza para preparar una vida nueva

Este domingo ha comenzado el nuevo año litúrgico con el inicio del Adviento, un tiempo de esperanza y preparación para conmemorar el nacimiento de Jesús, el hijo de Dios. En su reflexión semanal 'Caminar en mayúsculas', Miguel Lechuga lo describe como una oportunidad que "ilumina nuestro camino" y nos invita a prepararnos para "una vida nueva".

Indicaciones y modelos de fe

Durante este tiempo, la palabra de Dios vuelve a recordar indicaciones como "no temas", "ponte en camino" o "acoged". Según la reflexión, estas palabras nos descubren actitudes de fe, humildad, disponibilidad, esperanza, amor, entrega, adoración, asombro y libertad interior. "Os anuncio una gran alegría" es una de esas frases que volverán a escucharse.

Os anuncio una gran alegría"

Estas actitudes interiores para vivir en plenitud se encarnan en nombres propios como María, José, los ángeles, los pastores o los Reyes Magos, que se erigen como modelos de vida que guían a los fieles en su contexto. El Adviento, concluye Lechuga, es un tiempo de esperanza que no defrauda y una ocasión para que la mente y el corazón se dispongan a recibir una vida renovada.