Arranca el Adviento: el camino de la esperanza para preparar una vida nueva
En su reflexión semanal 'Caminar en mayúsculas', Miguel Lechuga desgrana las claves de este tiempo litúrgico que nos prepara para la Navidad
Jaén
1 min lectura2:01 min escucha
Este domingo ha comenzado el nuevo año litúrgico con el inicio del Adviento, un tiempo de esperanza y preparación para conmemorar el nacimiento de Jesús, el hijo de Dios. En su reflexión semanal 'Caminar en mayúsculas', Miguel Lechuga lo describe como una oportunidad que "ilumina nuestro camino" y nos invita a prepararnos para "una vida nueva".
Indicaciones y modelos de fe
Durante este tiempo, la palabra de Dios vuelve a recordar indicaciones como "no temas", "ponte en camino" o "acoged". Según la reflexión, estas palabras nos descubren actitudes de fe, humildad, disponibilidad, esperanza, amor, entrega, adoración, asombro y libertad interior. "Os anuncio una gran alegría" es una de esas frases que volverán a escucharse.
Estas actitudes interiores para vivir en plenitud se encarnan en nombres propios como María, José, los ángeles, los pastores o los Reyes Magos, que se erigen como modelos de vida que guían a los fieles en su contexto. El Adviento, concluye Lechuga, es un tiempo de esperanza que no defrauda y una ocasión para que la mente y el corazón se dispongan a recibir una vida renovada.