Ad libitum, con Javier Pereda

Las declaraciones de los “gargantas profundas” Victor de Aldama y Juan Lobato, recuerdan el caso de corrupción Watergate, que provocó la dimisión del presidente Nixon. Al secretario general del partido socialista madrileño, le han forzado a irse, pero ha denunciado las prácticas antidemocráticas de destrucción del adversario, de aniquilación a quien discrepa y piensa diferente. Estamos expectantes de conocer el contenido del acta notarial con los mensajes de WhatsApp solicitados por el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado. Esta citación coincide con el previsible congreso a la búlgara del Partido Socialista en Sevilla, porque “el que se mueve no sale en la foto” (Guerra dixit). El equipo de opinión sincronizada socialista ha salido en tromba para fulminar al “traidor”, que piensa por su cuenta y no obedece las órdenes del kremlin monclovita. El díscolo exdirigente socialista madrileño tenía que elegir entre defenderse de una imputación por participar en la comisión de un delito de revelación de secretos, tipificado en el artículo 197.3 del Código Penal, con una pena de 1 a 3 años de prisión, o plegarse a la trampa saducea urdida desde la “Moncloagate”. La entonces jefa de Gabinete de Pedro Sánchez, Pilar Sánchez Acera, llamó a Juan Lobato el 14 de marzo pasado, a las 8 de la mañana, para que, en la sesión de control al Gobierno de la Asamblea madrileña, exhibiera el correo electrónico del abogado de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía. Se trataba de revelar un documento en poder de la Fiscalía, en el que se solicitaba llegar a un acuerdo de conformidad por la comisión de dos delitos fiscales. Esa información, se publicó ese mismo día a las 9.06 en el periódico afín socialista “elplural.com”, cuya su directora, Angélica Rubio, ha sido recientemente nombrada vocal del Consejo de Administración de RTVE, con un sueldo de cien euros al año. Pasadas las 10 de la mañana, el que fuera alcalde de Soto del Real (población conocida por su prisión) mostró ese documento en la Asamblea madrileña. Esta semana, la Unión Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha corroborado en un extenso informe que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por esta causa en el Supremo, tiene una “participación preeminente” en la revelación de este secreto. Al tratarse de una autoridad y funcionario público y por prevalerse de su cargo para revelar esta información, se enfrenta, según el artículo 198 del Código Penal, hasta 4 años de prisión y multa, con inhabilitación absoluta hasta 12 años; la pena se aplica en su mitad superior. También resulta imputada el fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, quien en un mensaje decía que “le daban ganas de meter un poquito de cianuro”; y que facilitó todo el expediente a requerimientos de su superior jerárquico. Como conocemos de quien depende la fiscalía, se debería investigar al “Capo de tutti capi” del “Moncloagate”. Como expresó Séneca en Medea: “cui bono, cui prodest”; ¿a quién beneficia? La obsesión política enfermiza de Sánchez contra Ayuso, haciendo uso torticero de la Fiscalía, es lo más parecido a una organización mafiosa. Conocemos el paradero de los rivales políticos de la presidenta madrileña: Iglesias, Aguado, Casado, Teodoro, Gabilondo, Monasterio, Mónica García… El fiscal general del Estado, en lugar de presentar su dimisión, está manchando el prestigio de 2.500 fiscales, por enfangar su toga con la corrupción sanchista. Desde la “Moncloagate” intentan desacreditar al comisionista Aldama: el Pequeño Nicolás II (Sánchez); se cree James Bond y es Anacleto (Óscar López); colaborador del MI6 británico y la CIA, pero es la “TIA” (Félix Bolaños). Frente a los bulos monclovitas las pruebas: una fotografía en una cacería con la élite de la CIA y el FBI de España, junto al guardia civil que le condecoró. Entre Sánchez y Aldama, ¿existe alguna duda de a quién creer? Esta posverdad la diagnosticó Hannah Arendt: “Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino lograr que nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, tampoco puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con un pueblo así puedes hacer lo que quieras”.