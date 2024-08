Solera sufre problemas en el suministro de agua desde hace 2 años

La "Plataforma Ciudadana Por Solera" ha celebrado una concentración a las puertas del Ayuntamiento de Huelma para exigir que esta Administración local asuma de una vez por todas su responsabilidad y solucione de forma permanente el grave problema de una población que lleva más de 24 meses sin poder acceder a agua potable.

Ante los más de 300 vecinos y vecinas concentrados, la portavoz, Ana María Rodríguez, ha expresado que "estos tres veranos sin agua han sido más que suficientes. Sabemos, porque así se nos ha trasladado desde todas las Administraciones, que existen suficientes herramientas como para que este asunto se hubiera solucionado ya y, si no ha sido así, sólo puede deberse a la desidia, ineficacia e incapacidad de la Administración."

Audio









Desde el julio de 2022, el pueblo de Solera (pequeño enclave de Sierra Mágina) viene sufriendo restricciones en el suministro de agua potable. El principal motivo de este problema, además de la situación de sequía que estamos atravesando, es un conflicto técnico-administrativo en el único punto de abastecimiento de la localidad. Durante todo este tiempo, la población ha sufrido pacientemente esta situación inasumible desde cualquier punto de vista, a la espera de una solución por parte de las Administraciones Públicas responsables, en especial del Ayuntamiento de Huelma. Sin embargo, y en vista de que el problema persiste, la población, organizada en torno a la "Plataforma Ciudadana por Solera", decidió tomar cartas en el asunto para encontrar una solución urgente. Y ha sido esta entidad la convocante de una concentración que ha reunido a más de 300 solereños que, en caravana de 60 vehículos, han recorrido las calles huelmenses, antes de acabar frente al Ayuntamiento de Huelma.

Su portavoz, Ana María Rodríguez, ha señalado que "durante más de dos años hemos actuado con responsabilidad y discreción, tomando las medidas necesarias, individual y colectivamente, para que la falta de abastecimiento nos afectara lo menos posible y confiábamos en que los responsables públicos encontraran una solución. Sin embargo, los meses y los años han ido pasando y el problema no ha hecho sino agravarse, sin que ninguna Administración Pública, ni local, ni autonómica ni estatal, nos haya dado solución y actuando en este asunto sin la dignidad y coherencia mostrada por los habitantes de Solera."









La plataforma recuerda que la ausencia de agua potable que sufre su población desde hace tanto tiempo, algo que en nuestra mente recuerda a pueblos de otros continentes que viven dramáticas situaciones por la ausencia de este bien esencial, supone que, en la práctica, desde hace dos años no se están cumpliendo los Derechos Humanos en Solera, ya que fue la Asamblea General de las Naciones Unidas quien reconoció el derecho humano al agua potable como "el derecho de cada uno a disponer de agua suficiente, saludable, aceptable, físicamente accesible y asequible para su uso personal y doméstico." Rodríguez ha señalado hoy que "en nuestras casas, el agua potable ni es suficiente ni aceptable, lo que va en contra de la obligación legal y moral de este Ayuntamiento, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España."

En la protesta ante las autoridades locales, la población de Solera, en palabras de su portavoz, ha expresado que "somos conscientes de que somos una población pequeña y que ello hace que este grave problema, al menos para nosotros, no sea prioritario para todas las Administraciones Públicas. ¡Qué diferente sería nuestro día a día si nos llamáramos Huelma, Jaén o Sevilla! Pero, a pesar de ello, ¡Solera no se va a quedar callada!. De la misma forma, los vecinos allí concentrados han espetado en varías ocasiones al Equipo de Gobierno huelmense presente que "es muy cómodo poner excusas económicas, administrativas o legales cuando se cuenta con acceso al agua potable, ya que cuesta hacerse a la idea, si no se sufre en propias carnes, de lo que supone no poder realizar tareas cotidianas como cocinar, lavar la ropa o ducharse durante tanto tiempo."

Para finalizar, la Plataforma "Por Solera" ha asegurado que "no acepta más excusas puesto que tanto el Ayuntamiento de Huelma como la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) deben entender que sin agua potable nadie puede desarrollar un proyecto de vida y, existiendo un pueblo que no tenga garantizado el derecho al agua potable, no se puede hablar de igualdad de la ciudadanía. Hemos planteado soluciones viables, haciendo una labor que corresponde a las Administraciones, y no se nos escucha. Esto se ha acabado". Su portavoz ha confiado en que esta concentración suponga un punto y final de forma que el Ayuntamiento de Huelma "empiece a cumplir las obligaciones contraídas con Solera y con cada uno de nosotros. Exigimos agua potable, suficiente y aceptable, para Solera, y la exigimos ya porque nuestra movilización y nuestra lucha, contra todas las Administraciones que nos ningunean, no va a parar hasta que nuestra voz sea escuchada."